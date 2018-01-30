به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، گفت: با توجه به اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم این موضوع پختگی، بلوغ و حرکت به سوی تعالی انقلاب را نوید می‌دهد.

وی یاد و خاطره بزرگان و شهدای انقلاب را گرامی داشت و افزود: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی، دینی و الهی است و اگر انقلاب فرصتی پیدا کند و از این دشمنی‌ها رهایی یابد، روش و فکر جدیدی را می‌تواند به دنیا عرضه کند.

استاندار قم، اظهار داشت: وظیفه داریم تا در راستای آرمان‌های انقلاب آن مسئولیت‌هایی که بر دوش ما نهاده شده را به خوبی بشناسیم و به آن‌ها عمل کنیم و نیز تشخیص درست از موقعیت‌های زمانی و مکانی داشته تا با کم‌ترین هزینه بیش‌ترین بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در این عرصه شناخت حوزه خودی و شناخت حوزه دشمن یکی از ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین مراحلی است که باید به آن توجه و دقت کنیم تا دچار خطای عملی نشویم، گفت: بهترین پدافندی که می‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمن داشته باشیم انسجام ملی و وحدت است، وحدتی که امام راحل و رهبری همیشه روی آن تأکید داشته‌اند.

صادقی با اشاره به اینکه اگر بینش ملی را حاکم بر تفکر، روش و رفتار کنیم بر همه مشکلات می‌توانیم پیروز شویم، افزود: آنچه برای ما خطرناک است و تهدید ایجاد می‌کند تفرقه و کج سلیقه‌هایی است که از فرایند مسائل متعدد به نفع یک جریان و تفکر بخواهیم از آن سود ببریم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم در کشور قطبی‌سازی نشود و حفظ منافع ملی را در نظر بگیریم، عنوان کرد: ما با تکیه بر روش اعتدالی و حسن تدبیر و امید به آینده که روش دولت است پیگیر همه مسائل و وظایفی که بر عهده‌مان گذاشته شده هستیم و در این راستا نیازمند یاری مردم و اصحاب رسانه خواهیم بود.

در وضعیت امنیتی خوبی به سر می‌بریم

استاندار قم با بیان اینکه در یک وضعیت امنیتی خوبی به سر می‌بریم، تصریح کرد: با توجه به اقدامات و جریانات مهمی که در استان داشتیم از نیروی انتظامی و دستگاه‌هایی که در برقراری امنیت تلاش کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی توضیح داد: در اغتشاشات اخیر با مدیریت پخته و حفظ منافع عمومی نسبت به خنثی سازی آن تلاش شد و با کم‌ترین هزینه و همدلی جلوی آن گرفته شد.

صادقی به زلزله اخیر کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: در این حادثه امدادگران استان قم جزو اولین گروه‌هایی بودند که برای کمک در منطقه حضور پیدا کردند.

وی به موضوع خشکسالی اشاره کرد و گفت: امسال رتبه بارندگی ما در کشور ۱۹ بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد کاهش نزولات آسمانی را داشتیم لذا همه باید نسبت به این موضوع حساس باشیم و با مصرف بهینه برای حفظ منابع آبی تلاش کنیم.

استاندار قم با بیان اینکه در سال ۹۵ جمعیت فعال قم ۳۷۵ هزار نفر بوده است، عنوان کرد: نرخ بیکاری سال گذشته در میانگین کشوری ۱۲.۴ و در استان قم ۱۱.۲ بود و در سال ۹۶ در کشور ۱۲.۷ و در قم ۱۰.۲ است که از نظر بیکاری در رتبه ۱۲ کشوری قرار داریم.

وی تصریح کرد: همچنان در جهت حفظ اشتغال در استان تلاش می‌کنیم و در این راستا یکی از محوری‌ترین کارها کوتاه کردن مسیر رسیدن به زیرساخت‌ها و دستیابی سرمایه‌گذاران است لذا سطح اتکای ما بخش غیردولتی است.

۱۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل منوریل نیاز است

صادقی در خصوص پروژه‌های دهه فجر امسال با بیان اینکه ۱۴۶ پروژه با اعتبار بالغ بر ۴۹۲ میلیارد تومان را افتتاح خواهیم کرد، ابراز کرد: این در حالی است که در هفته دولت نیز ۲۰۴ پروژه با اعتبار بالغ بر ۴۵۱ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه منوریل مبنای کارشناسی نداشته و در ازای آن خط دوم مترو حذف شده بود، گفت: تا کنون ۲۱۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده این در حالی است که پروژه حدود ۴.۷ کیلومتر خلاصه شده و برای تکمیل آن ۱۱۰ میلیارد تومان نیاز است.

استاندار از کاهش اعتبارات استان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد و افزود: غیر از اینکه مبلغ کل کاهش یافته بخشی از این اعتبارات به صورت اوراق خزانه است و به صورت پول نیست.

۷ نیروگاه برق در قم احداث می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انرژی خورشیدی و اقدام به جانمایی برای این منظور پرداخت و گفت: اولین نیروگاه برق آبی کشور در قم افتتاح شد و ایجاد هفت نیروگاه دیگر را در دستور کار داریم.

صادقی اظهار کرد: موضوع فرودگاه قم از دیگر داستان‌های غم انگیزی است که در اثر بی‌تدبیری برخی و بدون اینکه هیچ مطالعه اقتصادی صورت بگیرد ایجاد شد و با توجه به اینکه یاری همه مسئولین را در این موضوع خواستیم هنوز نتوانسته موانعی که ایجاد شده را رفع نماییم و تا کنون برای ادامه کار نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار مناسب را انتخاب کنیم.

وی از برقراری وحدت در مدیریت بحران استان خبر داد و گفت: این انسجام در رویارویی با حوادث طبیعی بسیار مهم و کارساز است و به لحاظ نیروهای مدیریت بحران یکی از بهترین استان‌های کشور هستیم.