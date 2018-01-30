تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی در نقاط پرمسافر جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی، ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: با شروع بارش برف، استفاده از حمل و نقل عمومی از مهمترین توصیه هایی بود که به شهروندان ارائه شد و همزمان تقویت ناوگان تاکسی رانی و اتوبوس رانی در پایانه های حمل ونقل عمومی و نقاط پرمسافر در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری در تلاش است تا با سرویس رسانی منظم حمل و نقل عمومی، تردد شهروندان به سهولت انجام شود، گفت: پایانه های اتوبوس و تاکسی شهرری، جوانمرد قصاب، زکریای رازی، قدس، خط ۹ بی آر تی از مهمترین محل های پرمسافر هستند که تحت نظارت مستمر کارشناسان قرار دارد تا خدمات رسانی بهینه به شهروندان ارائه شود.

وی با اشاره به رشد فرهنگ ترافیکی شهروندان افزود: افزایش تعداد مسافران خطوط حمل و نقلی و کاهش زمان ایستایی اتوبوس ها و تاکسی ها در ایستگاه ها نشان از استقبال گسترده شهروندان از حمل و نقل عمومی داشت و با کاهش خودروهای شخصی برف روبی معابر درجه یک و بزرگراه ها به سرعت و بدون وقفه زمانی انجام شد.

صفوی ادامه داد: پایانه ها و ایستگاه های مدهای حمل ونقلی از محل های اولویت دار عملیات برف روبی بودند و در حال حاضر تمامی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی قابل تردد هستند.

وی به اهمیت تردد آسان و ایمن شهروندان در کوچه های محلی نیز اشاره کرد و گفت: تیم های عملیاتی برای برفروبی معابر درجه ۳ و داخل محلات ۲۰ گانه همچنان مشغول فعالیت هستند.

صفوی با اشاره به اینکه تیم های برف روبی با ۹۸ دستگاه ماشین آلات و ۶۳۰ عامل اجرایی فعالیت شبانه روزی دارند ولی همچنان نیازمند مشارکت مردم هستیم، افزود: شهروندان در برف تکانی درختان و استفاده ملزومات یخ زدا از مخازن ویژه به خوبی استقبال کردند و امکانات لازم نیز به موقع در اختیار شهروندان قرار می گیرد.