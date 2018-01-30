روز پر تذکر نمایندگان مجلس به دولت درباره مدیریت بحران برف

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس‌جمهور و مسئولان اجرایی از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در تذکر به رئیس‌جمهور نسبت به عملکرد رئیس هلال‌احمر در جریان برف اخیر انتقاد کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در تذکر کتبی به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نسبت به ضعف عملکرد سازمان راهداری در بازگشایی محور قم ـ تهران در برف اخیر تذکر داد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز در تذکر به وزیر راه و شهرسازی سؤال کرد؛ چرا امکانات همه هواپیمایی‌ها در جریان برف اخیر در اختیار چند دلال چارترکننده‌ بوده است!؟

جلال رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تربت‌جام و تایباد در تذکر کتبی به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به فعالیت ضعیف اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و نیمه‌تمام ماندن بسیاری از پروژه‌های راهسازی روستایی انتقاد کرد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد و علیمحمد قبادی نماینده مردم قروه و دهگلان در تذکر مشترک به وزیر امورخارجه، خواستار توضیح درباره علت سکوت این وزارتخانه در قبال جنایات ترکیه نسبت به مردم عفرین سوریه شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش سؤال کرد؛ بخشنامه ممنوعیت بازدید دانش‌آموزان از گلزارهای شهدا و دیدار با جانبازان با چه اهداف پشت پرده‌ای در وزارتخانه شما صادر می‌شود؟

کوروش کرم‌پور نماینده مردم فیروزآباد و ۱۲ نماینده دیگر نیز در تذکر مشترک به وزیر نفت، نسبت به بلوکه شدن ۶۰ درصد قیر مورد نیاز وزارت راه توسط پالایشگاه‌ها تذکر داده و خواستار توضیح شدند.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران نیز در تذکر کتبی به وزیر دادگستری، بر لزوم برخورد تأثیرات حکومتی با متخلفانی که باعث افزایش قیمت بلیت هواپیما در جریان بارندگی‌های اخیر شده‌اند، تأکید کرد.

هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور نیز در تذکر به وزیر راه و شهرسازی، نسبت به بازی کردن راه‌آهن با جان مسافران در جریان انتقال مسافران مشهد به تهران، به علت نبود دارو و سیستم گرمایشی در قطار هشدار داد؛ وی همچنین در تذکر مشابه به وزیر کشور، از مدیریت ضعیف بحران در برف اخیر انتقاد کرد.

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکر کتبی به وزیر راه و شهرسازی، خواستار توضیح درباره علت بی‌تدبیری این وزارتخانه نسبت به کنترل وضعیت راه‌ها در جریان برف اخیر با وجود اخطارهای قبلی هواشناسی شد.