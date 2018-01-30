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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

دیلی میل:

«ولید بن طلال» همچنان در حصر است

«ولید بن طلال» همچنان در حصر است

شاهزاده ثروتمند سعودی که در روزهای گذشته خبر آزادی او منتشر شد همچنان با محدودیت های زیادی مواجه بوده و در حصر خانگی به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک منبع نزدیک به خاندان سلطنتی عربستان و شخص «محمدبن سلمان» ولیعهد این کشور، اعلام کرده که «ولید بن طلال» با وجود پرداخت پول همچنان در بند است.

این منبع به «دیلی‌میل» گفت که ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی همچنان علیرغم آزاد شدن با وثیقه ۶ میلیارد دلاری، عملا در بازداشت خانگی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.

ولید بن طلال روز شنبه هفته جاری بعد از یک توافق مالی افشا نشده با دولت سعودی پس از گذراندن دو ماه در حبس، آزاد شد. ظاهراً مبلغی که برای آزادی‌اش پرداخت کرده است، معادل ۶ میلیارد دلار بوده است.

دختر ولید بن طلال دیروز دوشنبه آزادی پدرش را با توییت کردن تصویری از وی جشن گرفت اما مشخص نیست که آیا تصویر جدید وی منتشر شده است یا اینکه تصویر قدیمی بوده است.

یک منبع نزدیک به محمد بن سلمان به دیلی میل گفته است که ولید همچنان به شدت تحت کنترل است و در حقیقت آزاد نیست.

کد مطلب 4214380
عبدالحمید بیاتی

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