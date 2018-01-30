به گزارش خبرگزاری مهر، کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده که حزب الله لبنان به مقامات این رژیم درباره ساخت دیوار حائل در مرز لبنان هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده است: حزب‌الله از طریق نیروهای «یونیفل» (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در مرز لبنان) پیامی به رژیم صهیونیستی داده و این رژیم را تهدید کرده اگر از ایجاد «دیوار حائل» در طول مرزهای با لبنان دست برندارد به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک خواهد کرد.

این رسانه صهیونیستی همچنین ادعا کرده که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پیام حزب الله را به طرف های آمریکایی و انگلیسی نیز منعکس کرده است.