  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد؛

هشدار حزب‌الله به تل‌آویو درباره ساخت دیوار حائل در مرز لبنان

هشدار حزب‌الله به تل‌آویو درباره ساخت دیوار حائل در مرز لبنان

تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که حزب الله لبنان از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به تل آویو هشدار داده است که در صورت ساخت دیوار حائل در مرز لبنان به نیروهای آن حمله می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده که حزب الله لبنان به مقامات این رژیم درباره ساخت دیوار حائل در مرز لبنان هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده است: حزب‌الله از طریق نیروهای «یونیفل» (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در مرز لبنان) پیامی به رژیم صهیونیستی داده و این رژیم را تهدید کرده اگر از ایجاد «دیوار حائل» در طول مرزهای با لبنان دست برندارد به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک خواهد کرد.

این رسانه صهیونیستی همچنین ادعا کرده که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پیام حزب الله را به طرف های آمریکایی و انگلیسی نیز منعکس کرده است.

کد مطلب 4214384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها