مشارکت اصناف قرچک جهت برپایی مراسم های دهه فجر

محمدرضا تاجیک در گفتگو باخبرنگارمهر، ضمن تبریک و تهنیت فرا رسیدن بهمن ماه ، ماه پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص اجرای برنامه های اصناف این شهرستان طی این ایام باشکوه گفت: انقلاب با شکوه ما به رهبری پیر مرشد مردم و ملت، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی پایه گذاری شد که همچنان پوینده وبالنده به سمت اهداف عالیه جمهوری اسلامی در حال تکامل، پیشرفت و تعالی است.

رییس اتاق اصناف قرچک با دعوت از اصناف جهت شرکت در جشن ها و مراسم ویژه دهه فجر واشاره به برنامه های برگزیده دهه فجر اتاق ادامه داد: اتاق اصناف قرچک همچون سالهای گذشته به همراه اصناف و بازاریان در جشن ها و مراسم پربرکت دهه فجر مشارکت داشته و برنامه هایی را دراین خصوص تدوین نموده است.

تاجیک در ادامه بیان داشت: شرکت در نماز جماعت، سخنرانی ها، اجرای برنامه های پرسش و پاسخ مردمی، ارائه گزارش توسط هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در دهه فجر در محل مساجد از جمله برنامه های در دست اقدام این اتاق می باشد.

وی همچنین خواستار حضور پرشور اصناف و بازاریان در راهپیمایی 22 بهمن شد و در ادامه افزود: ایام الله دهه فجر یادآور حضور پرشور مردمی است که برای برپایی حکومت اسلامی و برپایداری ارزش‌ها و خوبی‌ها همه هستی خویش را نثار اسلام نموده و در عرصه های مختلف با حضور پرشور خود برای پاسداری وپیشرفت نظام مقدس اسلامیمان بکوشیم .