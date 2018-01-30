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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

با تأخیر ۲ ساعت و نیمه؛

مذاکرات صلح سوری در «سوچی» روسیه آغاز شد

مذاکرات صلح سوری در «سوچی» روسیه آغاز شد

مذاکرات صلح سوری در شهر «سوچی» با تأخیر ۲ ساعت و نیمه سرانجام آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مذاکرات صلح سوری در شهر سوچی روسیه دقایقی قبل آغاز شد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که آغاز این مذاکرات با تأخیر دو ساعت و نیمه صورت گرفته است. 

پیشتر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که تأخیر ایجاد شده در آغاز مذاکرات سوچی به دلیل منتظر ماندن برای رسیدن شماری از شرکت کنندگان و ناظران به محل مذاکرات بوده است.

وزارت خارجه روسیه همچنین تأکید کرده بود: یکی از گروه های معارض مسلح سوری شروط اضافی برای مشارکت در نشست سوچی مطرح کرد که به دنبال آن «سرگئی لاوروف» تماس تلفنی را با همتای ترکیه ای خود برقرار کرد.

کد مطلب 4214392

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