زمان مشخصی برای اتمام سالن ۵ هزار نفری جویبار مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله شاهمراد پور پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از سالن ۵ هزار نفره جویبار که از مصوبات سفر نخست هیات دولت به مازندران بوده با اعلام اینکه اساسا در سفر ریاست جمهوری پروژه های با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اولویت کاری قرار دارند، اظهار کرد: تعریف این پروژه در حال حاضر جزو استثنا بوده که کد اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه های صورت گرفته برای تثبیت زمین در این پروژه در حد احداث سوله ورزشی بوده است، خاطر نشان کرد: در حقیقت این توان مجموعه استان بوده ، که این کار با این دقت عمل از پایه محکم و اصولی در استان ساخته شود.

شاه مرادپور بیان کرد: در صددیم با تامین اعتبارات لازم سرعت و شتاب ساخت این طرح در شهرستان بیشتر شود و بسیج سازندگی استان بعنوان مجری طرح با روحیه بسیجی خوداتمام کامل سالن ورزشی را سرعت دهد.