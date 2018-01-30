دلایل قطع برق در خط ۵ مترو تشریح شد/سرما باعث خرابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت در توضیح مشکلات پیشآمده در خط ۵ مترو عنوان کرد: در ساعت۶:۴۰ دقیقه برق خط شمالی یعنی کرج تا گلشهر قطع شد. در زمان وقوع این اتفاق حرکت ها از گلشهر تا تهران انجام میگرفت که با وقوع این مشکل در ساعت ۷:۲۰ برق خط از سمت کرج تا تهران نیز قطع شد.
او افزود: به دلیل اینکه خط اعزام؛ بی برق بود، ما حتی نمی توانستیم قطارها را تا ایستگاه تهران بیاوریم و عملاً کاملاً متوقف شده بودیم. بررسی همکاران برای پیدا کردن مشکل نیز به طول انجامید و به این ترتیب در حدود ساعت ۷:۳۰ توانستیم برق تهران تا ایستگاه وردآورد را وصل کنیم اما خط وردآورد تا گلشهر همچنان بیبرق بود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با اشاره به علت مشکل پیشآمده گفت: مشکل پیشآمده به دلیل یخزدگی یکی از قطعات و شکسته شدن آن در پی این اتفاق بود. ما باید محل این خرابی را پیدا میکردیم تا ضمن تعویض قطعه شکسته شده، کابلی که پاره شده بود را ترمیم و درنهایت خط را برقدار میکردیم.
او اذعان کرد: از آنجایی که برف زیادی باریده بود و همکارانم باید با خودرو به موقعیت اعزام میشدند، روند برطرف کردن مشکل پیش آمده به سختی صورت گرفت و ما درنهایت توانستیم برق خط وردآورد تا کرج را ساعت ۹:۰۰ وصل کرده و حرکتها بین تهران تا ایستگاه کرج را مجدداً صورت بگیرد.
نوبخت بیان اینکه در ایستگاههای این خط اختلال بسیاری به وجود آمد، تصریح کرد: برخی از شهروندان ایستگاهها را ترک کردند و برای پیمودن ادامه مسیر ناچار شدند به خیابان بروند اما این مشکلات به دلیل خرابی در خطوط ایجاد شد.
او با بیان اینکه در ساعت ۱۴:۰۰ تمامی مشکلات در خط ۵ مترو برطرف شد، اظهار کرد: در ساعت ۱۴:۰۰ محدوده کرج -گلشهر برقدار شد و از ساعت ۱۴:۰۰ به بعد حرکتها به حالت عادی بازگشت.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه ادامه داد: از اینکه مشکل پیشآمده باعث سرگردانی مسافران شد، از شهروندان عذرخواهی میکنم. ما در مشکل پیشآمده بیتقصیریم. این خرابی به دلیل سرما به ما تحمیل شد.
او با اشاره به آخرین وضعیت خط ۵ خاطرنشان کرد: در حال حاضر حرکتها کاملاً عادی است. امیدواریم از طریق بازدیدهای پیشگیرانهای که داریم از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنیم تا مجدداً تکرار نشود.
نوبخت بابیان اینکه متروی تهران در روز بارش برف تا ساعت ۳ صبح سرویسدهی انجام میداد، گفت: ما کاملاً به لحاظ پرسنلی آمادهایم اما برخی از خرابیها که بهصورت ناخواسته در تجهیزات ایجاد میشود مشکلی است که به ما تحمیل میشود. امیدواریم در آینده احتمال وقوع این اتفاقات را کمتر کنیم.
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