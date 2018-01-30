منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، ظهار کرد: آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی از استقرار جوی کموبیش پایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به حجم برف روی زمین دمای کمینه زیرصفر و یخبندان فراگیر و استانی تا انتهای هفته جاری پیشبینی میشود.
دمای هوای طالقان به منفی ۱۶ درجه رسید
وی کمینه دمای هوای شهرستان طالقان را منفی ۱۶ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای حال حاضر منطقه دیزین نیز منفی ۱۵ درجه سانتیگراد است.
رحمانیان یخبندان فراگیر را برای بسیاری از شهرهای استان پیشبینی کرد و گفت: احتمال بارش خفیف برف و باران برای بسیاری از نقاط استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور کوهستانی و برفگیر جاده چالوس اشاره کرد و گفت: آسمان در این محور ابری است که بهتدریج در بعضی نقاط احتمال بارش خفیف برف و باران و یخبندان پیشبینی میشود.
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