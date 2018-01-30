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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۵

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

بارش برف در جاده چالوس/ پیش‌بینی سرما و یخبندان تا آخر هفته

بارش برف در جاده چالوس/ پیش‌بینی سرما و یخبندان تا آخر هفته

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به استقرار جو پایدار در استان، سرما و یخبندان را تا آخر هفته پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، ظهار کرد: آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی از استقرار جوی کم‌وبیش پایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به حجم برف روی زمین دمای کمینه زیرصفر و یخبندان فراگیر و استانی تا انتهای هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوای طالقان به منفی ۱۶ درجه رسید

وی کمینه دمای هوای شهرستان طالقان را منفی ۱۶ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای حال حاضر منطقه دیزین نیز منفی ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.

رحمانیان یخبندان فراگیر را برای بسیاری از شهرهای استان پیش‌بینی کرد و گفت: احتمال بارش خفیف برف و باران برای بسیاری از نقاط استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی محور کوهستانی و برف‌گیر جاده چالوس اشاره کرد و گفت: آسمان در این محور ابری است که به‌تدریج در بعضی نقاط احتمال بارش خفیف برف و باران و یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4214398

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    نظرات

    • علمی اجتماعی شمیلا. IR ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
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      به جای مدرسه رفتن کرمانشاهی ها بهتره مردم زلزله زده در مدارس اسکان داده شوند. مردم در برف دارند از سرما زیر چادرها جان می دهند. مساجد حسینیه ها مدارس ورزشگاهها ادارات مکان مناسبی برای اسکان مردم زلزله زده است

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