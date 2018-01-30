بهره مندی ۵۱ روستای خراسان رضوی از آب شرب سالم در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۸ پروژه آبرسانی در دهه فجر امسال افتتاح می شود و مردم‌ ۵۱ روستای استان از نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی افزود: این تعداد پروژه در شهرستان های استان مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت و بیش از ۶۳ هزار نفر این تعداد روستا از آب سالم استفاده خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: برای انجام این پروژه ها در مجموع، بیش از ۱۰۸ کیلومتر عملیات لوله گذاری خط انتقال، ۱۶۹ کیلومتر شبکه توزیع اجرا و ۲۷ باب مخزن ذخیره با حجم ۶ هزار و ۹۹۰ متر مکعب احداث شده و ۱۹ حلقه چاه مورد حفر و تجهیز قرار گرفته است.

وی ابراز کرد: احداث ۳۷۳ باب حوضچه، نصب ۱۹ دستگاه پمپ و ساخت ۵ باب اتاقک کلرزن از دیگر پروژه ها به شمار می روند که برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۲۵۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

دانشگر از آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه آبرسانی به روستاهای استان در این ایام خبر داد و گفت: این تعداد پروژه با اعتباری حدود ۱۴۵ میلیارد ریال انجام می شود که با اجرای این پروژه ها بیش از ۱۳ هزار نفر در ۱۴ روستای خراسان رضوی از آب شرب برخوردار خواهند شد.