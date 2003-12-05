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۱۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۹:۵۱

يك روزنامه فلسطيني فاش كرد:

شارون براي سفر به دو كشور عربي آماده مي شود

يك روزنامه فلسطيني فاش كرد كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي سفر به دو كشور عربي در ماه جاري آماده مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه المنار چاپ بيت المقدس  با بيان اين خبر نوشت : از مدت ها پيش ،  تلاش هاي پنهاني براي آماده كردن مقدمات اين سفر آغاز شده است و شارون در ماه جاري ميلادي به دو كشور عربي سفر خواهد كرد.
به نوشته اين روزنامه ، شارون اخيرا با چند تن از سران كشورهاي منطقه خاورميانه تلفني گفتگو كرده است .
شارون در اين گفتگوهاي تلفني از عزم خود براي از سرگيري مذاكره با طرف فلسطيني خبر داده است .
نخست وزير رژيم صهيونيستي در اين تماس هاي تلفني گفته است كه در صدد است تا طرح سياسي مفصل و فراگيري را براي حل مناقشه اسراييلي فلسطيني به جريان اندازد.
روزنامه المنار به كشورهايي كه شارون قصد داد در خلال اين ماه به آنها سفر كند و نيز سران كشورهايي كه وي با آنها تلفني گفتگو كرده است ، اشاره اي نكرده است .
کد مطلب 42144

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