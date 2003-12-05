شارون براي سفر به دو كشور عربي آماده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه المنار چاپ بيت المقدس با بيان اين خبر نوشت : از مدت ها پيش ، تلاش هاي پنهاني براي آماده كردن مقدمات اين سفر آغاز شده است و شارون در ماه جاري ميلادي به دو كشور عربي سفر خواهد كرد.
به نوشته اين روزنامه ، شارون اخيرا با چند تن از سران كشورهاي منطقه خاورميانه تلفني گفتگو كرده است .
شارون در اين گفتگوهاي تلفني از عزم خود براي از سرگيري مذاكره با طرف فلسطيني خبر داده است .
نخست وزير رژيم صهيونيستي در اين تماس هاي تلفني گفته است كه در صدد است تا طرح سياسي مفصل و فراگيري را براي حل مناقشه اسراييلي فلسطيني به جريان اندازد.
روزنامه المنار به كشورهايي كه شارون قصد داد در خلال اين ماه به آنها سفر كند و نيز سران كشورهايي كه وي با آنها تلفني گفتگو كرده است ، اشاره اي نكرده است .
يك روزنامه فلسطيني فاش كرد كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي سفر به دو كشور عربي در ماه جاري آماده مي شود.
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