۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

طی ایام الله دهه فجر؛

۳۳۰ برنامه کمیته فرهنگیان و دانش آموزی خراسان جنوبی اجرایی می شود

بیرجند- رئیس اداره فرهنگی، هنری و اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای ۳۳۰ برنامه توسط کمیته فرهنگیان و دانش آموزی استان در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نور محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های دهه فجر کمیته فرهنگیان و دانش آموزی بیان کرد: طی این ایام قریب به ۳۳۰ برنامه شاخص و محوری انجام می شود.

وی اجرای آیین گلبانگ انقلاب در بیش از دو هزار و ۷۰۰ آموزشگاه سطح استان را از جمله برنامه های پیش بینی شده دانست و گفت: این برنامه با حضور بیش از ۱۶۰ هزار دانش آموز و ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر از همکاران فرهنگی اجرایی می شود.

نورمحمدی برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، برگزاری گفتمان های دینی ویژه دانش آموزان، اعزام ۵۰۷ نفر از دانش آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس و غبار روبی مزار شهدا را از دیگر برنامه های این ایام دانست.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، وبلاگ نویسی، روزنامه دیواری، اجرای سرود و نقاشی همگانی، تشکیل نمایشگاه پوستر و برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی از دیگر برنامه های این ایام است.

رئیس اداره فرهنگی هنری و اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: برگزاری مسابقه قرآن، عترت و نماز دانش آموزی برای بیش از سه هزار دانش آموز و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری نیز از دیگر این برنامه ها است.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقات فوتسال، والیبال، شرکت گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و برگزاری مسابقات کتابخوانی با حضور چهار هزار نفر از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این ایام است.

نورمحمدی بیان کرد: برگزاری جشن هنری انقلاب، برگزاری نمایشگاه انقلاب، برگزاری نمایشگاه صنایع بومی، برگزاری همایش یاوران انقلاب و پویش دانش آموزی ضد آمریکایی از دیگر برنامه های این ایام است.

کد مطلب 4214400

