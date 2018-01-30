بیش از هزار مبلغ و مبلغه در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی خیور اظهار داشت: به‌ مناسبت ایام فاطمیه اول۴۹۰ و در ایام فاطمیه دوم ۶۰۰ مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف روستایی و شهری سیستان و بلوچستان فعالیت تبلیغی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ مبلغ بومی و ۹۰مبلغ غیربومی اعزامی از اصفهان، قم و مشهد در ایام فاطمیه اول در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان فعالیت خود را آغاز می کنند، افزود: علاوه براین مبلغان،حدود ۵۰۰ مبلغ بومی و ۱۰۰ مبلغ غیر بومی نیز در ایام فاطمیه دوم در سراسر استان فعالیت می‌کنند.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: تبیین جایگاه والای شخصیت وجودی حضرت زهرا (س) وخدماتی که ایشان به دین خدا و جهان بشریت داشته‌اند از جمله اهداف مبلغان اعزامی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مبلغان در مدت تبلیغ خود در فاطمیه اول به مدت ۳ روز و در فاطمیه دوم به مدت ۵ روز با برگزاری سخنرانی، برگزاری گفتمان‎های دینی و برنامه‎های قرآنی به آشنا کردن جامعه با فرهنگ فاطمی می‎پردازند.

خیور تصریح کرد: اهتمام جدی در انعکاس و اطلاع‌رسانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درمجالس و اجتماعات فاطمی، بیان احکام شرعی، تبلیغ چهره به چهره، ذکر فضایل اهل بیت(ع) به‌ویژه حضرت زهرا(س) و تبیین مسائل روز از جمله موضوعاتی است که مبلغان و مبلغات اعزامی باید در این ایام به آن بپردازند.