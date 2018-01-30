کنترل ساخت و ساز در شهرک های صنعتی قزوین بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز سه شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین گفت: در راستای ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای واحدهای صنعتی، کار نظارت بر ساخت و سازها در شهرک‌های صنعتی استان قزوین تشدید می‌شود.

خانپوربیان کرد: ساخت و سازهای طرحهای صنعتی و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس اصول و ضوابط قانونی اجرا و ساخته می شود و شرکت شهرک‌ها برای ارتقاء کیفیت این پروژه‌ها، مستقیما بر آنها نظارت دارد تا تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.

وی بیان کرد:تمام ساخت وسازواحدهای صنعتی ازمرحله عقد قرارداد در شهرک‌های صنعتی زیر نظر مستقیم این شرکت و بر اساس ضوابط و اصول ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSEE) احداث شده و در صورت رعایت نشدن اصول ساخت و ساز، پایان کار ساختمانی صادر نمی شود و لازم است با همکاری انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و سازمان نظام مهندسی و نظارت عالیه این شرکت از تخلف احتمالی جلوگیری شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین تصریح کرد: در حال حاضر۳۳۰ طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان در مرحله ساخت و ساز، دیوارکشی، نصب سوله و ماشین آلات است.

در ادامه محمد مهدی مدنی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان آمادگی پیمانکاران استان را در اجرای پروژه های عمرانی و نیز ساخت و نظارت کارخانجات صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی اعلام کرد.