سارق اماکن خصوصی در شیراز با ۳۰ فقره سرقت راهی زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۴ ابوذر شهرستان شیراز در حین گشت زنی و با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند یک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهم برای تحقیقات تکمیلی از کلانتری به پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: براساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، این سارق حرفه ای و سابقه دار چاره ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۳۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اقرار کرد.

سردار گودرزی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجغ قضائی شد، اظهار کرد: تا کنون ۲۵ نفراز شکات شناسایی و تلاش برای شناسایی سایر مالباختگان کماکان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان فارس، عدم رعایت نکات ایمنی را مهمترین عامل سوء استفاده سارقان عنوان کرد و گفت: در صورتی که محوطه کارگاه ها فاقد روشنایی کافی است روشنایی لازم را تامین و برای کلیه درب ها به ویژه درب ورودی از قفل های مطمئن استفاده کنند.