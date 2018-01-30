برگزاری نخستین جشنواره سرودهای دانش آموزی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد روشنی» با اعلام این خبر گفت: در این جشنواره سعی شده است با مشارکت مدارس شهر تهران، سرودهای دانش آموزی با محوریت تهران، شهرامید، مشارکت و شکوفایی ساخته و اجرا شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در حاشیه ششمین جشنواره آموزشی ترویجی مشکات تهران برگزار می شود اظهارداشت: به تمام مناطق آموزش و پرورش شهر تهران فراخوان داده شده است تا گروههای سرود دانش آموزی برتر معرفی و آثار تولیدیشان به جشنواره ارسال شود.

مدیرکل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران افزود: در جشنواره سرودهای دانش آموزی، موضوعاتی همچون مدیریت پسماند و نظافت شهری، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی و مدیریت بحران و محیط زیست شهری مورد توجه قرار گرفته و سرودهایی مرتبط با فعالیت های مدیریت شهری اجرا می شود.

روشنی تاکید کرد: سرودهای برتر تولیدی نیز در اختتامیه ششمین جشنواره مشکات معرفی شده و اجرای زنده گروهی خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره مشکات تا ۱۵ بهمن ماه بوده و دیگر تمدید نمی شود، افزود: شهروندان تهرانی می توانند آثار تولیدی خود را برای شرکت در جشنواره مشکات از طریق سرای محله های تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی، جامعه مخاطب این جشنواره را گروه های سنی ردیف اول تا سوم (۷ تا ۱۲ سال) و گروه های سنی (۱۳ سال به بالا) نام برد و افزود: کودکان کمتر از ۷ سال و ۷ تا ۹ سال در رشته نقاشی، ۱۰ تا ۱۲ سال به صورت فردی در رشته های نقاشی و خاطره نویسی و به صورت گروهی در بخش های جانبی سرود و تئاتر دانش آموزی می توانند آثار خود را به این جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با اعلام شرکت نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال در رشته های نقاشی، عکاسی وخاطره نویسی، ادامه داد: همچنین جوانان ۱۶ سال به بالا به صورت فردی در رشته های کاریکاتور، عکاسی،گزارش تصویری، شعر و داستانک و به صورت گروهی با ساخت فیلم کوتاه یا انیمیشن در جشنواره امسال شرکت می کنند. شرکت کنندگان باید آثار خود را پس از ثبت در سامانه، به سرای محله خود تحویل دهند که پس از داوری های صورت گرفته به ترتیب برگزیدگان محله و منطقه مشخص و طی برنامه ای جداگانه مورد تقدیر قرار می گیرند.