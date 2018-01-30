انهدام چندین باند کلان حمل مسلحانه مواد مخدر/توقیف ۲۲دستگاه خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و قضائی به عمل آمده در زمینه شناسایی شبکه‌های کلان و بین المللی قاچاق مواد مخدر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و با دستورات قضائی صادره در ماه گذشته چندین باند کلان مهم و بعضا بین المللی قاچاق مواد مخدر پس از شناسایی طی چندین مورد درگیری مسلحانه در سطح استان مورد ضربه قرار گرفته و منهدم کردند.

سالاری بیان داشت: با توجه به دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری و ولایت نسبت به تهدیدات و آسیب‌های جدی ناشی از توزیع مواد مخدر و ایضاً تاکید معظم له بر مبارزه با اقتصاد مواد مخدر و توقیف کلیه اموال و دارایی قاچاقچیان از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۶۰ حساب بانکی مورد استفاده باندهای قاچاق مواد مخدر شناسایی شد.

وی ادامه داد: عمده صاحبان این حساب‌ها که در خارج استان ساکن و غیربومی بوده‌اند شناسایی و با احکام قضائی مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال وجوه نقدی حاصل از معاملات مواد مخدر از آنان توقیف و همچنین تعداد ۲۷ باب منزل مسکونی، باغ، ویلا و زمین کشاورزی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان کرمان و مجاورت آن با پنج استان کشور و قرار داشتن استان در محل عبور مواد مخدر حدود ۶۰ درصد از مواد مخدری که از مرزهای شرقی کشور وارد می‌شود از استان کرمان عبور کرده و تقریبا تمامی باندهای کلان مواد مخدر غیر بومی استان کرمان و به صورت عبوری بوده است.

سالاری افزود: در مجموع عملیات‌های انجام گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات هشت تن انواع مواد مخدر شامل تریاک، مرفین، هروئین، حشیش و همچنین انواع سلاح و مهمات جنگی از باندهای مواد مخدر کشف و ۲۱ نفر از قاچاقچیان اصلی دستگیر و ۲۲ دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و توقیف و رسیدگی به اتهام آنان در مجموعه قضائی استان به صورت ویژه در حال انجام است.

وی اعلام کرد: با توجه به اشرافیت خوب اطلاعاتی و تلاش‌های ماموران اطلاعاتی و انتظامی و نظامی و متولیان امنیت و نظم، امنیت مطلوب و پایداری بر استان کرمان حاکم و دغدغه جدی امنیتی در هیچ زمینه‌ای وجود نداشته و با متخلفان امنیت به صورت جدی برخورد مقتضی و قانونی صورت خواهد گرفت و این امنیت پایدار خواهد بود.