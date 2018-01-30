به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید روحانی ظهر سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در محل دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان قم برگزار شد، با بیان این که برنامه‌های دهه فجر به صورت مشترک با برخی دستگاه‌ها و خاص دبیرخانه کانون‌های مساجد برگزار می‌شود، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مشترک برنامه ۱۰ مسجد، ۱۰ مجلس در قم است که با سخنرانی‌های ویژه‌ای همراه است.

وی ادامه داد:‌ مراسم سخنرانی، گروه سرود، تجلیل از خانواده‌های شهدا و برگزاری مسابقات از جمله بخش‌های این برنامه‌ها است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم اضافه کرد: این مساجد شامل مسجد حضرت ابالفضل(ع) در خیابان شاه ابراهیم، امام جعفر صادق(ع) در شهرک فرهنگیان، ‌شهید مصطفی خمینی در هنرستان، طفلان مسلم در نیروگاه، انصار الحسین(ع) در خیابان آزادگان، ‌امام صادق(ع) در شهرک صادقیه، حضرت زینب کبری(س) در نواب، المصطفی(ص) در یزدان‌شهر، قدس در شهرک امام خمینی(ره) است.

وی ابراز کرد: در منطقه پردیسان به طور خاص در ۱۰ مسجد ۱۰ مجلس برپا می‌شود.

حجت الاسلام روحانی بیان کرد: تجلیل از خانواده‌های شهدای مدافع حرم و انقلاب و همچنین خانواده‌های شهدایی که ناشناخته مانده‌اند از دیگر برنامه‌های مشترک در دهه فجر است. همچنین خانه این شهدا تزئین می شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم عنوان کرد: برپایی ایستگاه‌های فرهنگی نشاط در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن را در دست اقدام داریم. در این غرفه‌ها برنامه‌های مشاوره و پرسمان جوانان دایر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های خاص کانون‌های مساجد اظهار کرد: برگزاری جشنواره ورزشی ویژه آقایان و بانوان در ۱۳ رشته، ‌حمایت از ۳۹ مسجد در ۳۹ منطقه محروم، برگزاری مسابقه کتابخوانی آیینه فضایل درباره زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) و موضوعات دیگر از جمله برنامه‌ها در دهه فجر در قم است.

برگزاری مسابقه فجر آذین با پخش مستقیم از صدا و سیمای قم

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم ابراز داشت: مسابقه بزرگ فجر آذین همراه با پخش در صدا و سیمای قم اجرا می‌شود. هرکس کلیپی از آذین بندی مساجد و محله خود را به مسابقه ارسال کند به بهترین آن هدایای ارزنده‌ای اعطا می‌شود.

وی افزود: همایش نقش بانوان انقلاب اسلامی در نهضت جهانی ساعت ۹ صبح ۱۹ بهمن‌ماه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار می‌شود. در این برنامه از همسران شهدای مدافع حرم تجلیل و قدردانی می‌شود.

حجت الاسلام روحانی بیان داشت: بازدید اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از ۳۲۸ خانواده شهدا در قم، برگزاری جلسات بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد فضای مجازی، پرسمان انقلاب اسلامی و پاسخ به شبهات جوانان در مساجد از برنامه‌های دیگر ما در مساجد است.

وی عنوان کرد: سلسله جلسات پرسمان انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان، برگزاری محفل قرآنی ۱۸ بهمن‌ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در بیت امام راحل همزمان با دهه فجر برگزار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قم اظهار کرد: ۵۸۰ کانون فرهنگی در مساجد استان قم وجود دارد که ۴۰۰ کانون با ما تفاهم نامه امضا کردند و از این تعداد ۳۲۸ کانون برای برگزاری برنامه‌های دهه فجر اعلام آمادگی کرده‌اند.