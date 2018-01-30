به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل روزسه شنبه درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ ترین پدیده های تاریخ معاصر است و کشوری که سالها سلطه غرب را تجربه کرده بود، با اتکا به ایمان، ولایت و وحدت مردم به رهبری امام خمینی (ره) جان تازه ای گرفت و به سلطه غرب پایان داد.

وی بابیان اینکه توطئه های دشمنان پس از ۳۹ سال همچنان ادامه دارد، افزود: استکبار جهانی همواره باامام و آرمان های امام و انقلاب در ستیز بوده و در این مسیر از هیچ توطئه ای دریغ نمی کند.

حجت الاسلام قابل یادآورشد: در حال حاضر با توجه به تمامی تهدیدات و توطئه های دشمنان، خوشبختانه ایران اسلامی در ردیف امن ترین کشورهای منطقه محسوب می شود و این امنیت مرهون شهدا و نیروهای مسلح است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی در مقابل رژیم شاهنشاهی به دستاوردهای چشمگیری در حوزه های محتلف دست یافته است که باید قدران آن باشیم.

حجت الاسلام قابل با اشاره به رشد چشمگیر علمی کشور پس از پیروزی انقلاب گفت: در رژیم ستمشاهی که مدعی بودند ما به دروازه‌های تمدن رسیده‌ایم جمعیت دانشجویان کشور ۱۶۰ هزار نفر بود و در حال حاضر ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار دانشجو در رشته های مختلف مشغول تحصیل هستند که بیانگر جهش علمی کشور است.

وی با اشاره به گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهارداشت: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین با هدف تبیین و ترویج آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی با هدف آگاهی بخشی و معرفت افزایی در خصوص اندیشه های انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۲ کمیته تخصصی ستاد دهه فجر درمرکز استان و ۱۸ کمیته تخصصی در مراکز شهرستان‌ها تشکیل‌ شده و برنامه ریزی این ایام را بر عهده دارد.

حجت الاسلام قابل افزود: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، توطئه‌های دشمنان، ابعاد شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی محور کار ستاد دهه فجر استان است.

وی یادآورشد: دشمن سعی می‌کند ما را در محاصره سیاسی، اقتصادی و بین المللی قرار دهد و در کنار آن با تهاجم فرهنگی، کانون خانواده در ایران را هدف قرار داده‌ تا با شبیخون فرهنگی به این نهاد اصلی کشور اسیب بزند.

اجرای سه هزار عنوان برنامه ویژه دهه مبارک فجر در استان قزوین

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین از اجرای سه هزار عنوان برنامه متنوع درایام الله دهه فجر در استان قزوین خبر داد و گفت: این برنامه ها از یازدهم بهمن‌ ماه با برگزاری همایش ویژه روحانیون و ائمه جمعه و جماعات در سالن سازمان تبلیغات اسلامی آغاز خواهد شد.

وی افزود: برگزاری ویژه برنامه سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، رژه موتور سواران، دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی و نیروهای مسلح استان با نماینده ولی فقیه در استان از جمله برنامه های پیش بینی شده در روز ۱۲ بهمن ماه است.

بهره برداری از ۱۰۶۹ پروژه در ایام الله دهه فجر

حجت الاسلام قابل از افتتاح یک هزار و ۶۹ پروژه در بخش های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، بهداشتی و آبرسانی در این ایام در استان خبر داد.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب، غبارروبی مزار شهدا، مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی، نشست‌ های صالحین و کرسی‌های آزاد اندیشی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این یام است.

حجت الاسلام قابل ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا، سردادن شعار الله اکبر، آذین بندی شهر، برگزاری جشنواره علمی ادبی، اعزام روحانیون به مناطق استان و برپایی گفتمان انقلاب از جمله برنامه های پیش بینی شده در ایام الله دهه مبارک فجر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن از مقابل مسجد امام حسین (ع) واقع در خیابان طالقانی، مسجد ثارالله در خیابان میرعماد و مسجد النبی(ص) در خیابان امام خمینی (ره) آغاز می شود و به سمت چهار راه شهدا ادامه خواهد یافت.