دوباره به فیفا نامه زدیم که رای را بشکنیم/ منتظر واکنش قطر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال ایران در جمع خبرنگاران گفت: تیم ملی فوتسال ما پر از امیدواری است. تیم سوم دنیا شده و واقعیت این است که تیم ارزشمندی است و تیم اول آسیا و پنجم رنکنیگ جهان هستیم. روی فوتسال سرمایه گذاری زیادی شده است. روزگاری تایلند را به راحتی می بردیم اما الان به سختی می بریم.

وی ادامه داد: در شرق آسیا اتفاقات مهمی دارد رخ می دهد. حتی در عراق هم که نزدیکی ماست. البته ما هم داریم کار می کنیم. تلاش می کنیم در آینده ای نزدیک ساختمان مجهزی را برای تیم ملی فوتسال راه اندازی کنیم. کسری دستگاه ها و تجهیزات هم امروز تامین می شود. قبلی ها درست کردند و ما استفاده کردیم و ما هم باید ادامه بدهیم این روند را. روزگاری صفایی فراهانی بنیانگذار این کمپ شد و آقای دادکان هم کارهای زیادی در این کمپ داشت و ما هم داریم کامل می کنیم این کمپ را. همه به خاطر کشور این کار را کردند.

مهدی تاج در مورد میزبانی ایران برای لیگ قهرمانان آسیا گفت: من سوال شما را متوجه نمی شوم اما پاسخ خودم را می دانم. از رادیو و تلویزیون انتطار دیگری داریم چرا که در ریز بحث مسائل قرار دارد.

وی در مورد اظهارات بزرگان ورزش خصوصا مصطفی هاشمی طبا گفت: اینکه چرا قطر توانست پاسخش این است که قطر حکمی از هیات اجرایی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته است. اما ما سه سال پیش اتفاقی در کشورمان رخ داد که باعث سوء استفاده عربستانی ها شد. آنها رایی در این مورد گرفتند که تاکنون هم پابرجاست. افرادی که قطر را مثال می زنند باید بدانند که اصلا برای این کشور رایی صادر نشده است.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: اینکه گفته اند ما نمی توانیم درست نبوده است. در کمیته حقوقی ما آقای وثوق احمدی حضور دارند که زبان ایشان از همه این افراد بهتر است. ضمن اینکه عضو انضباطی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند. اگر می گویند قدرت ایران به اندازه قطر نیست متاسفانه روی ناآگاهی است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: اگر آنها موفق شدند به خاطر اینکه آتویی مثل ما نداشتند و رایی هم علیه شان صادر نشده بود. با این حال وزارت ورزش و وزارت امور خارجه در حال انجام کارهای مهمی هستند. ما سال گذشته به خاطر این موضوع شکایت کرده ایم و پرونده ما در دادگاه ورزش مفتوح است. نامه هایی را هم فیفا و کنفدراسیون آسیا ارسال کردیم و خواستیم که چون موضوع مورد بازیهای بحث بازیهای آسیایی است ، یک بار دیگر این موضوع را برای اعضای هیات اجرایی به رای بگذارد.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: وزارت خارجه به شدت این موضوع را پیگیری می کند تا این حکم را لغو کند. ما به دادگاه بین المللی ورزش هم شکایت کرده ایم. اتفاقی که خیلی از دوستان بی اطلاع هستند از آن و اظهار نظر می کنند. اعتراض ما اعتراض درستی است. کمیته امنیت فیفا و کنفدراسیون آسیا یک تیم امنیتی را 10 روز پیش به ایران فرستاد که ارزیابی آنها از ایران بسیار مثبت بود. البته گزارش آنها هنوز منتشر نشده است اما ورزشگاه آزادی را دیدند، تهران را دیدند و ارزیابی شان خیلی مثبت بود.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا امروز نامه زدیم که گزارش این سفر را منتشر کنند تا تکلیف ما مشخص شود. اگر گزارش منفی باشد که موضوع دیگری است. ناظر امنیتی قطعا گزارشش را به کنفدراسیون آسیا داده اما آنها هنوز به ما منتقل نکرده اند. البته این برخلاف منشور فیفا و کنفدراسیون آسیاست و همه مردم این را می دانند حتی اگر رادیو نداند!

وی ادامه داد: عربستان و امارات از کنفدراسیون آسیا درخواست کردند که دیدارهایشان با قطر در کشور دیگری برگزار شود اما مورد مخالفت قرار گرفته است. بین درخواست کردن و رایی که صادر شده تفاوت های زیادی وجود دارد. با این حال تلاش می کنیم که این مشکل را حل کنیم و رایزنی ها را ادامه خواهیم داد.

مهدی تاج در واکنش به پرسش خبرنگاری که از رادیو در این نشست حضور داشت و در مورد اظهارات بزرگان ورزش سوال کرده بود گفت: تکلیف شما که مشخص است! احترام بزرگترهای ورزش واجب است و همه دوستان عزیز ما هستند اما همانطور که بارها توضیح دادم ماجرای ما با قطری ها تفاوت دارد. رایی که علیه ما صادر شده هنوز شکسته نشده است.

رئیس فدراسیون فوتبال از معرفی قطر به عنوان میزبان تیم های ایرانی خبر داد و گفت: برای قطر در کمیته مسابقات کنفدراسیون آسیا رایی صادر نشده و تنها درخواست امارات و عربستان بوده است که مورد موافقت قرار نگرفته است. رایی که صادر شده بود به زعم ما مربوط به ایران می شود اما به زعم عربستان مربوط نمی شود که باید دوباره بررسی شود.

تاج ادامه داد: با این حال ما یک نامه ای را نوشته ایم و از طریق دو وکیل انگلیسی پیگیری می کنیم. وزارت خارجه هم که انگلیسی خوب می داند دارد پیگیری می کند که ما بتوانیم رای قبلی را بشکنیم. اگر قطر میزبانی تیم های ایرانی را بپذیرد باید منتظر عکس العمل تیم های عربستانی باشیم. اگر نپذیرند که عربستانی ها به قطر بیایند باید منتظر واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد نشستی که با کی روش خواهد داشت گفت: امسال باید سال تعامل بین اهالی فوتبال باشد. ما در سال جام جهانی هستیم و جا دارد از مدیران باشگاه ها و مربیان تشکر کنم که بازیکنانشان را در اختیار تیم ملی می گذارند تا چند روزی را در کمپ تمرین کنند. در این دو روز جلسه مفصلی با آقای کی روش داشتم که هنوز به من نگفتند که بازیکنان حق ندارند در باشگاه هایشان بازی کنند.

مهدی تاج در مورد قرارداد کارلوس کی روش گفت: از مجموعه عملکرد ایشان به شدت راضی هستیم. اینکه مبلغ قرارداد او منتشر شده است یک موضوع کلی است و مربوط به سالهای گذشته است که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم.