۹۷۹ طرح ویژه دهه فجر در سیستان وبلوچستان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی اظهار داشت: این آمار در مقایسه با طرح‌های راه اندازی در دهه فجر سال گذشته در این استان از لحاظ تعداد ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: از لحاظ فراوانی تعداد طرح‌های قابل افتتاح در سیستان و بلوچستان ویژه دهه فجر بیشترین سهم مربوط به حوزه برق با ۲۴۸ طرح و از لحاظ اعتباری بیشترین فراوانیش مربوط به حوزه راه و حمل و نقل با اعتبار بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان است.

وی با تفکیک طرح های آماده راه اندازی در دهه فجر امسال گفت: در حوزه راه و حمل و نقل در سیستان و بلوچستان ۵۸ طرح با ۲۷.۷ درصد از مجموع کل اعتبارات افتتاح می‌شود که بهسازی و روکش سطحی مسیر ایرانشهر - بم و روکش آسفالت گرم بزمان - دلگان از مهمترین آن‌هاست.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ طرح در حوزه برق با هزینه ۱۴.۷ درصد از مجموع کل اعتبارات و بیش از ۴۰ طرح در حوزه مسکن با هزینه ۱۲.۲ درصد اعتبارات در استان برای افتتاح در دهه فجر آماده شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حوزه آب استان ۱۳ طرح که مهمترین آن‌ها عملیات اجرای خطوط انتقال و ساخت مخزن سه هزار مترمکعبی و شبکه توزیع روستاهای مجتمع دشت سوران و عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب سرکهوران از مجتمع غرب و شرق بمپور است در این ایام افتتاح می‌شود.

محبی تصریح کرد: در حوزه شهرداری‌های استان در دهه فجر امسال ۱۷۷ طرح شامل بهسازی معابر و ساخت بوستان، در حوزه جهاد کشاورزی ۱۲۹ طرح شامل ساخت استخر و چاهک‌های کشاورزی و در حوزه بهداشت و درمان نیز ۳۰ طرح شامل پایگاه های سلامت شهری و روستایی، کلینیک ویژه بیمارستان خاتم الانبیا(ص) ایرانشهر و بلوک زایمان بیمارستان محمدرسول الله (ص) نیکشهر به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین در حوزه نوسازی مدارس بیش از ۷۰ طرح، حوزه منابع طبیعی ۱۲۹ طرح، حوزه بنادر و دریانوردی چهار طرح، حوزه آموزش عالی پنج طرح، بخش خصوصی شش طرح، صنعت ۱۵ طرح، حوزه فرهنگی ۴۳ طرح، دهیاری‌ها ۷۵ طرح، ورزش سه طرح، حوزه اجتماعی ۲۶ طرح از جمله مرکز توانبخشی اوتیسم ایرانشهر و در حوزه شیلات ۱۲ طرح از جمله ساخت استخر پرورش ماهی ویژه این ایام در استان افتتاح می‌شود.