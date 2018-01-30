تسلیت نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه درپی شهادت ۳ مدافع امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در پیامی شهادت سه تن از پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

"بسم رب الشهداء و الصدیقین"

سلام علیکم

جمهوری اسلامی ایران امروز علارغم همه توطئه های دشمنان در اوج امنیت و اقتدار قرار دارد و پرچم اسلام ناب محمدی (ص) را در میان اسلام های دروغین به اهتزاز در آورده است و این امر بدست نیامده مگر با خون پاک شهدا و ایثار گری های مردم متدین با بصیرت ایران اسلامی که از ابتدای انقلاب تا به امروز همه این دسیسه ها و شرارت ها را خنثی کرده اند.

در درگیری اخیر قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران با تروریست های آمریکایی صهیونیستی داعش، که یک عملیات بزرگ و اطلاعاتی دقیق بود، توطئه ای دیگری از دشمنان جمهوری اسلامی ایران نقش بر آب شد، سه تن از پاسداران جان بر کف سپاه پاسدارن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، لذا اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران و دیگر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، شهادت این عزیزان را به حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی و خصوصا مردم شریف و متدین شهرستان جوانرود و خانواده های این شهدای والا مقام تبریک و تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای آنان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل را خواستارم.

مصطفی علماء نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه