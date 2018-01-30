حقوق شهروندی واحد درسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با فریدون جعفری دستیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دیدار کرد. دو طرف در خصوص نقش و جایگاه وزارت علوم در تحقق منشور حقوق شهروندی در چارچوب تکالیف و الزامات مذکور در سند، به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی، آمادگی وزارت علوم را برای اجرایی کردن مفاد و تکالیف مقرر در منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از توجه دولت دوازدهم به حقوق شهروندی، پیشنهاد برگزاری نشست های ماهانه دستیاران ویژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای پیشبرد منشور حقوق شهروندی مطرح کرد.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، شاخص های ارزیابی عملکرد در حقوق شهروندی را یکی از الزامات اجرایی و عملیاتی کردن آن برشمرد و خاطر نشان کرد: لازم است به منظور تسریع و تسهیل تعاملات در این حوزه، سامانه ویژه ای از سوی نهاد ریاست جمهوری ایجاد شود.

جعفری همچنین توجه به ضرورت ارزیابی عملکرد با لحاظ شاخص های حقوق شهروندی را ضمانتی برای اجرا و تحقق اهداف منشور دانست.

وی با اعلام خبر آمادگی وزارت علوم، برای انجام مقدمات بررسی تخصصی و کارشناسی درج واحد درسی حقوق شهروندی به عنوان یکی از دروس عمومی برای رشته های تحصیلی، از ضرورت بازتعریف رشته حقوق بشر در مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور توجه و تمرکز بیشتر به حوزه های مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد.

به گفته وی، تحول و تغییر دراین حوزه سبب ایجاد زمینه ای برای تربیت مربیان و متخصصان حقوق شهروندی در جهت نهادینه سازی فرهنگ رعایت حقوق شهروندی در سطح جامعه خواهد شد.