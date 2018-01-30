نقش زنان در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، شهلا تاجفر در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر به نقش مهم و تاثیرگذار بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران ۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: زنان همواره سهم بسزایی در همه عرصه های اجتماعی دارند بطوریکه در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این حضور و نقش که ایفا نمودند اساسی و تاثیرگذار بود.

وی افزود: زنان ایران اسلامی در آن دوران تاریخی و حساس از شکل گیری انقلاب اسلامی و تداوم آن به عنوان همیار واقعی در کنار مردان، تاریخ جدیدی را پیش روی جهانیان گشودند که باید به عنوان الگو به زنان جهان شناسانده شوند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در ادامه به نقش بانوان در جامعه امروزی اشاره کرد و با بیان اینکه این نقش امروز غیرقابل انکار است، اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای پرداختن به این امر و نشان دادن دستاوردهای انقلاب به مردم و نسل جوان است.

تاجفر در ادامه از بر برگزاری همایش تبیین نقش زنان و تجلیل از نخبگان و اسوه های انقلاب و همچنین همایش اسوه های صبر و مقاومت خبر داد و گفت این دو همایش به ترتیب در ۱۶ بهمن ماه و ۱۷ اسفند برگزار می شود.

در ادامه این جلسه برنامه های شاخص برای زنان و خانواده ها دستگاههای اجرایی در ایام الله دهه مبارک فجر توسط نمایندگان و مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی عنوان و هماهنگی های لازم برای اجرای هر چه بهتر و باشکوهتر این برنامه ها انجام شد.

برگزاری کارگاه آموزشی پاسخگویی به شبهات عفاف و حجاب برای خانواده ها، حمایت از تولیدات و پوشاک ایرانی اسلامی ، پخش برنامه ترویج حجاب و عفاف از صدا و سیما و دستگاههای اجرایی از مهمترین مصوبات این نشست بود.