به گزارش خبرنگار مهر، میلاد احسانی دبیر جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در محلات محروم خرم‌آباد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره های فرهنگی ورزشی در دهه فجر سالجاری در ۵ محله محروم شهر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره ها در محله‌های فلک الدین، اسدآبادی، علی آباد، گل سفید و پاچنار با ۲۰ رشته فرهنگی و ورزشی برای خانم‌ها و آقایان و در چهار رده سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با نصب بنرهایی در سطح این محلات مشغول تبلیغات و ثبت نام در مسابقات هستیم.

دبیر جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در محلات محروم خرم‌آباد با تاکید بر اینکه قرارگاه فرهنگی حضرت صاحب الامر(عج) به واسطه توان مردمی این محلات، با چند هدف این برنامه‌ها را اجرا می کند، افزود: مردم محلات محروم نیز مانند سایر محلات شهر خرم‌آباد باید این احساس را داشته باشند که سهمی از انقلاب اسلامی دارند و دستگاه‌های فرهنگی به واسطه سهم شان به آن‌ها خدماتی ارائه می‌دهند.

احسانی خاطرنشان کرد: در بهار انقلاب اسلامی به واسطه این مسابقات یک روحیه نشاط و طراوت به محلات تزریق شود.

وی با بیان اینکه در این محلات علی رغم تصور برخی، استعدادهای خوب فرهنگی و ورزشی زیادی وجود دارد که معمولا شناخته شده نیستند، یادآور شد: برگزاری این مسابقات و جشنواره ها کمک می‌کند تا این ظرفیت‌ها بروز و ظهور پیدا کند.

دبیر جشنواره فرهنگی ورزشی فجر در محلات محروم خرم‌آباد خاطرنشان کرد: سازمان‌هایی مانند معاونت فرهنگی سپاه ناحیه خرم‌آباد، معاونت تربیت بدنی سپاه استان، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خرم آباد، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جشنواره حمایت می‌کنند و سایر دستگاه‌ها نیز در حین اجرای جشنواره حمایت‌هایی خواهند داشت.

احسانی ادامه داد: این جشنواره با ایام فاطمیه مصادف شده و سعی ما این است که این تلاقی مورد توجه باشد و از برکات ایام فاطمیه هم در جشنواره استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود بالغ بر هزار و ۵۰۰ نفر در این جشنواره ها شرکت کنند که به نفرات برتر هر رشته در هر محله جوایزی اهدا خواهد شد، گفت: مسابقات ورزشی در رشته هایی مانند فوتسال، پینگ پنگ، فوتبال دستی، دال پلان، تیراندازی و... و مسابقات فرهنگی در رشته های نقاشی، هنرهای دستی، حفظ قرآن، عکاسی، داستان نویسی، قرائت اذان و... برگزار خواهند شد.