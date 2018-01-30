حسینعلی بنار، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت کلی مدارس با توجه به وجود برف سنگین درمدارس و تعطیلی ابتدایی و عدم تعطیلی مدارس راهنمایی و وجود نگرانی والدین از این مسئله، اظهار داشت: از دیروز صبح طی ارتباطی که با اداره کل آموزش و پرورش داشته ایم موارد و مشکلات موجود را منعکس کرده ایم و کمبود امکانات و وجود یخ زدگی در لوله ها و لغزنده بودن حیاط مدارس منطقه علت تعطیلی مدارس در روزهای اخیر بوده است.

بنار افزود: با توجه به تعطیلی که داشتیم مدارس جهت رفع این موانع و پاکسازی حیاط اقدامات لازم را به انجام رسانند تا بتوانیم میزبان دانش آموزان باشیم و در نهایت با اداره کل آموزش و پرورش به این جمع بندی رسیدیم که پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل باشند و مدارس استثنایی و نمونه دولتی که سرویس دارند امروز را نیز ملاحظه دانش اموزان را داشته باشیم و امیدواریم برای روزهای آینده تصمیمیات بهتری را اتخاذ کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر هم با مدیران و مسئولین در حال بازدیدهای میدانی از مدارس هستیم تا انشااله با امکانات بهتری پذیرای دانش آموزان باشیم.

رییس آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان در پایان با اشاره به وجود مشکل در تردد معلمانی که در این منطقه ساکن نیستند نیز گفت: با توجه به اینکه رسیدن همکاران نیز با مشکل روبرو است و جاده ساوه از وضعیت عبور و مروری خوبی برخوردار نیست انشااله در صدد هستیم که فردا با حضور حداکثری دانش اموزان و معلمین مدارس رادایر نماییم لذا مدارس بهارستان جهت حضور دانش آموزان مهیا شده است.