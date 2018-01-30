مقر دائمی اپدیم در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از توافقنامهای که امروز در تهران به امضای محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و همچنین خانم شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل رسید، طی بازدید کارشناسان عضو اسکاپ، مقر دائمی مرکز منطقهای مدیریت اطلاعات بلایا برای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم)، به طور رسمی در ایران افتتاح شد.
شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل در ایران، در جریان افتتاح مرکز اپدیم در ایران، با ابراز خشنودی از حضورش در تهران بیان کرد: از آنجا که آسیا و اقیانوسیه پرخطرترین منطقه بلاخیز در جهان است و بیشترین آسیب را از بلایای فاجعه بار متحمل شده، بسیار مهم است که همکاری کشورهای منطقه برای پیشگیری از مخاطرات حوادث طبیعی در دستور کار قرار بگیرد و مرکز اپدیم به ما چنین ظرفیتی را میدهد.
دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اسکاپ) با اشاره به این که ایران دانش و تجارب زیادی در زمینه مقابله با حوادث طبیعی دارد، گفت: با افتتاح مقر دائمی اپدیم در ایران به عنوان مرکز منطقهای برای مدیریت بلایای طبیعی و همکاری کشورهای عضو برای تبادل علم و تجربه در این زمینه، این امکان به وجود میآید که در حوادث طبیعی بعدی که در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه رخ میدهد، شاهد تلفات انسانی و خسارات مالی کمتری باشیم.
همچنین دکتر نوبخت با اشاره به این که در گفتگو با معاون دبیرکل سازمان ملل، بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو اسکاپ تاکید شده است، اظهار داشت: ما تجارب بسیار خوبی در زمینه مدیریت بلایای طبیعی داریم که میتوانیم آن را به صورت انساندوستانه به سایر کشورها منتقل کنیم. از آنجا که ایران رییس دورهای شورای حکام اپدیم است و نقش فعالی در اسکاپ دارد، با آغاز به کار مرکز اپدیم، میتوانیم نقشآفرینی بیشتری در منطقه ایفا کنیم.
او تاکید کرد: اپدیم به عنوان مرکزی بینالمللی، میتواند نقش موثری در کاهش بلایا در منطقه آسیبخیز آسیا و اقیانوسیه باشد. این مرکز فرصتی را ایجاد میکند که کشورها تعامل چندجانبهای برای انتقال دانش به یکدیگر داشته باشند و چه در مرحله پیش از بحران و چه هنگام بحران و پس از آن، از کمکهای انساندوستانه یکدیگر به طور منسجم بهرهمند شده و به تابآوری شهرها و کشورهای منطقه کمک کنند. درواقع اپدیم فرصتی است برای ظرفیتسازی مدیریت دانش، شبکهسازی سازمانهای مرتبط با مراکز فعال در حوزه کاهش مخاطرات بلایا و بهرهمندی کشورها از حمایت منسجم پیش و پس از حوادث طبیعی.
گفتنی است که نشست دو روزه نمایندگان کشورهای عضو اسکاپ صبح امروز در هتل اسپیناس پالاس تهران شروع به کار کرد و قرار است در نشتهای جداگانهای به موضوع ریزگردها و سایر بلایای طبیعی از جمله زلزله پرداخته شود. در کنار نمایندگان کشورهای منطقه، سازمانهایی از کشورمان ازجمله سازمان برنامه و بودجه، پژوهشگاه بینالمللی زلزله، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، سازمان پیشگیری از مدیریت بحران، سازمان محیط زیست، سازمان نقشهبرداری و ... در این کارگاهها مشارکت دارند.
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