راه اندازی دو مرکز تحقیقات جدید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر احمد موحدیان عطار با اعلام این خبر افزود: دو مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی و بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی و مجوز قطعی دریافت کردند.

وی افزود: با تأسیس این ۲ مرکز تحقیقاتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای ۴۴ مرکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف مانند قلبی عروقی، کلیه، پوست و غدد است.

موحدیان عطار گفت: مرکز تحقیقاتی ناهنجاری های جمجمه ای - صورتی با هدف اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های پیشگیری و درمان ناهنجاری های مادرزادی جمجمه و صورت بویژه شکاف کام و لب فعالیت می کند و همچنین فعالیت مرکز تحقیقاتی بیوسنسور نیز در راستای توسعه بیوسنسورها برای کاربردهای زیستی جهت تشخیص و درمان بیماری ها است.

با توجه به نامه وزیر بهداشت و به استناد رأی صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، با تأسیس مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای-صورتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی به عمل آمد.

همچنین با توجه به نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رأی صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تأسیس مرکز تحقیقات بیوسنسور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت اصولی به عمل آمد.

بیوسنسور یا حسگر زیستی (Biosensor) نام گروهی از حسگرها است که به گونه ای طراحی شده اند تا بتوانند تنها با یک ماده خاص واکنش نشان دهند. حسگرهای زیستی بطور معمول برای به دست آوردن غلظت محلولی (گلوکز خون) و بررسی دی ان ای (DNA) به منظور کشف هرگونه نقص ژنتیکی یا ابتلا به سرطان ها در بدو تولد به کار می روند.