شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراز محوراصلی فعالیت خود دورشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدا بخشی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در روزنامه شهر آرا برگزار شد اظهار کرد: امروز شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر به عنوان متولی اصلی این حوزه از اصالت خود دور شده است و خروجی فعالیت های آن ملموس نیست. این شورا به جای تقدیر و حمایت از سربازانی و کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند بودجه خود را صرف کارهای تحقیقاتی می کند که هیچ بازخورد عملی ندارند یا بازیگرانی را به عنوان سفیران مواد مخدر انتخاب می کند که هیچ اطلاعی از مشکلات ناشی از اعتیاد ندارند.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که من به آن انتقاد دارم استفاده از روش متادون درمانی در مراکز ترک اعتیاد است که به موجب آن فرد معتاد یک داروی دیگر را جایگزین مواد مخدر می کند، گرچه این روش ها پایه های پزشکی دارند اما آنچه که در حال اتفاق افتادن است بازگشت معتادان به مصرف دوباره مواد مخدر است. ما باید پروتکل های خود را با نگاه دینی و اعتقادی تنظیم کنیم.

معاون دادستان مشهد تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر یک امر یک جانبه و یک سویه نیست و نهاد های مختلف باید همکاری کنند. در سال ۹۵ از آغاز فروردین ماه تا پایان دی ماه، ۲۴ هزار و ۶۱۰ پرونده مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی داشتیم که که در پایان دی ماه، ۲۵ هزار و ۱۸۳ فقره خروجی داشت که این خود عملکردی مثبت تلقی می شود. همچنین در مدت زمان مشابه سال ۹۶، حدود ۲۱ هزار فقره پرونده ورودی داشتیم که در پایان دی ماه ۲۲هزار و ۱۰۴ فقره خروجی داشتیم که این اختلاف تقریبا هزار تایی خروجی ها نشان دهنده تلاش و زحمات همکاران ما است.

وی ابراز کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر در بخش مقابله با باندها و خرده فروشی ها در سال ۹۶حدود ۱۱ هزار کیلو مواد مخدر توسط پلیس مواد مخدر و ۳هزار و ۷۷۱ کیلو توسط فرماندهی انتظامی مشهد کشف شد. همچنین ۹۲۷ متهم توسط پلیس مواد مخدر و هزار و ۲۹۴ نفر توسط فرماندهی انتظامی مشهد دستگیر شدند.

خدابخشی ادامه داد: ۱۸ باند مواد مخدر توسط پلیس مواد مخدر و چهار باند توسط فرماندهی انتظامی مشهد کشف و دستگیر شدند. ۱۰۴ خودرو در پلیس مواد مخدر و ۹ خودرو توسط فرماندهی انتظامی مشهد توقیف شدند. در حوزه کشف مواد مخدر نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در مجموع ۳ درصد رشد داشته ایم و از ابتدای سال تا امروز ۴۵۱ مرکز عرضه مواد مخدر پلمب شده اند.

وی با اشاره به آمار کشف شاه دانه و خشخاش در استان ابراز کرد: از ابتدای سال حدود شش هزار بوته خشخاش، تقریبا دو هزار بوته شاه دانه، پنج لیتر شربت متادون و دو کیلو شربت بیرجندی کشف شدند.

معاون دادستان مشهد تصریح کرد: در حوزه معتادین متحاجر امسال چهار هزار و ۸۴۷ نفر از مردان را در مراکز درمانی خود پذیرش کردیم که از این تعداد تا کنون چهار هزار و ۶۰۰ نفر ترخیص شده اند و مطابق آمار ۶۷ درصد از مواد تدخینی و ۳۳ درصد از مواد تزریقی استفاده می کرده اند.

وی تاکید کرد: ۴۳ درصد از این معتادان پذیرش شده متاهل، ۲۰ درصد متارکه و بقیه مجرد هستند که در رده های سنی متفاوت قرار دارند اما ورود معتادین زیر ۱۸ سال در این مراکز ممنوع است و ما در تلاش هستیم تا مراکز ویژه ای را برای معتادین زیر ۱۸ سال ایجاد کنیم هر چند که این جوانان هم اکنون توسط بهزیستی و خیرین حمایت می شوند.

خدابخشی با اشاره اقدامات صورت گرفته برای درمان معتادان زن ابراز کرد: وجود حتی یک معتاد زن برای جامعه بسیار مضر است ما اعلام کردیم در مراکز ترک اعتیاد خود برای زنان سقف پذیرش نداریم و از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز ۸۱۱ نفر پذیرش داشته ایم که از این تعداد ۸ نفر نیز باردار بوده اند که تمامی امکانات برای حمایت از آن ها فراهم شده است. همچنین معتادانی که توانایی مراقبت از کودکان خود را ندارند به بهزیستی تحویل داده شده و حمایت های مورد نیاز برای آن ها صورت می گیرد که مطابق آمار در سال ۹۵، ۱۲ نفر و در سال ۹۶ ، پنج نفر از این تعداد تحت سرپرستی بهزیستی قرار گرفته اند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: از ابتدای سال ۱۶ طرح استانی انجام گرفته است همچنین ۵۷۹ نفر متهم در این حوزه دستگیر و ۱۵۱ خودرو توقیف شده اند. در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۶، ۹۶۴ هزار و ۳۷ فقره لوازم آرایشی و بهداشتی، ۵۲۲قبضه سلاح، ۴۱۰ هزار و ۷۳۰ متر پارچه، ۱۷ هزار و ۷۲۰ کیلو آرد، یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۹۹۸ لیتر فرآورده های نفتی و ۹۵ هزار و ۲۶۰ بطری مسکرات کشف شده اند که در مجموع ۱۳۷ میلیارد تومان ارزش این کالاها است.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: همچنین ۴۵ فقره از پرونده ها بالای یکصد میلیون ارزش داشته اندکه بیشترین کالاهای کشف شده در اقلام آرایش و بهداشتی، پوشاک و پارچه بوده است. در حوزه کشف مشروبات الکلی خارجی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته ایم اما در کشف مشروبات الکلی دست ساز نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد کرده ایم.

وی با اشاره به کشفیات دادستانی در حوزه تجهیزات دریافتی از ماهواره افزود: در سال ۹۶، ۳۴ هزار و ۵۳۶ فقره تجهیزات ماهواره کشف و ۱۳۵ نفر نیز به خاطر جرائم ناشی از آن دستگیر شدند. همچنین ارزش ریالی کالا های کشف شده در این حوزه نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.