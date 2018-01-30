به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد دهه فجر، ارائه گزارشها در خصوص برگزاری برنامههای دهه فجر را خوب اعلام کرد و افزود: برگزاری این برنامهها توسط دستگاههای اجرایی طبیعی است و باید عملکرد و اقدامات ۴۰ ساله دولت به خوبی اطلاعرسانی و بیان شود.
وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف دستاوردهای خوبی دارد، ادامه داد: فعالیتهای بزرگی در بخشهای مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح نقاط مختلف استان بخصوص در روستاها انجام شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اینکه خیلی از مراکز تولیدی قبل از انقلاب نبودند، افزود: امروز مراکز تولیدی زیادی در استان فعال شدهاند و این امر اشتغال و توسعه اقتصادی را برای استان به همراه داشته است.
موسوی تحصیل ۶۰ هزار دانشجو در دانشگاههای استان زنجان را از برکات نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود: قبل از انقلاب تنها دانشکده کشاورزی با ۱۰۰ نفر دانشجو در استان فعال بود در حالی که امروز شاهد توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان زنجان هستیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با یادآوری اغتشاشات دی ماه سال جاری، افزود: با حضور هوشمند انه مردم درصحنه و محکوم کردن این اغتشاشات توطئههای دشمنان خنثی شد.
وی به حفظ حرمت ایام فاطمیه طی دهه فجر تأکید کرد و گفت: شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مصیبت عظیمی برای مسلمانان است و در این راستا باید حرمت این ایام حفظ شود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: خوشبختانه در استان زنجان همدلی و همراهی و مودت خوبی وجود دارد و شکافی بین مدیران وجود ندارد.
موسوی از مدیران خواست کارنامه ۴۰ ساله دولت را به خوبی تبیین کنند و در بین مردم باشند.
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