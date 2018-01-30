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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان:

نقد مصلحانه باعث امیدآفرینی و شادابی در جامعه می‌شود

نقد مصلحانه باعث امیدآفرینی و شادابی در جامعه می‌شود

زنجان-معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اینکه نقد مصلحانه و منصفانه خوب است و باعث امیدآفرینی و شادابی در جامعه می‌شود، گفت: حتی برخی مواقع نقد هم باعث امیدآفرینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد دهه فجر، ارائه گزارش‌ها در خصوص برگزاری برنامه‌های دهه فجر را خوب اعلام کرد و افزود: برگزاری این برنامه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی طبیعی است و باید عملکرد و اقدامات ۴۰ ساله دولت به خوبی اطلاع‌رسانی و بیان شود. 

وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف دستاوردهای خوبی دارد، ادامه داد: فعالیت‌های بزرگی در بخش‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سطح نقاط مختلف استان بخصوص در روستاها انجام شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان بابیان اینکه خیلی از مراکز تولیدی قبل از انقلاب نبودند، افزود: امروز مراکز تولیدی زیادی در استان فعال شده‌اند و این امر اشتغال و توسعه اقتصادی را برای استان به همراه داشته است.

موسوی تحصیل ۶۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان زنجان را از برکات نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود: قبل از انقلاب تنها دانشکده کشاورزی با ۱۰۰ نفر دانشجو در استان فعال بود در حالی که امروز شاهد توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در استان زنجان هستیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با یادآوری اغتشاشات دی ماه سال جاری، افزود: با حضور هوشمند انه مردم درصحنه و محکوم کردن این اغتشاشات توطئه‌های دشمنان خنثی شد.

وی به حفظ حرمت ایام فاطمیه طی دهه فجر تأکید کرد و گفت: شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مصیبت عظیمی برای مسلمانان است و در این راستا باید حرمت این ایام حفظ شود. 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان افزود: خوشبختانه در استان زنجان همدلی و همراهی و مودت خوبی وجود دارد و شکافی بین مدیران وجود ندارد. 

موسوی از مدیران خواست کارنامه ۴۰ ساله دولت را به خوبی تبیین کنند و در بین مردم باشند.

کد مطلب 4214456

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