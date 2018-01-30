زنجان ۲۹ شهید و ۲۷ جانباز در دوران انقلاب داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از وجود ۲۹ شهید و ۲۷ جانباز دوران انقلاب در استان زنجان خبر داد و افزود: همه ما مدیون جانفشانیهای شهدا هستیم و باید قدر خانوادههای شهیدان را بدانیم و رهرو راه این شهیدان باشیم.
وی از برگزاری یادواره شهدای بمباران و شهدای دانشآموز در ۱۶ بهمنماه خبر داد و گفت: همچنین برای نخستین بار یادواره شهدای زن در ۱۹ بهمنماه در زینبیه اعظم زنجان و یادواره شهدای دانشآموز در مدرسه نواب صفوی برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری ۴۰ عنوان برنامه در ایامالله دهه فجر در استان زنجان، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدای دوران انقلاب، حضور در مزار شهدا و تجلیل از خانوادههای شهدا و جانبازان برنامههای شاخص در این ایام است.
کاظمی بابیان اینکه ساماندهی گلزار شهدا در دستور کار بنیاد شهید استان زنجان است، ابراز کرد: ساماندهی گلزارهای مطهر شهدا برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ روحیه ایثارگری در جامعه وزنده نگهداشتن یاد شهدا است.
مدیرکل بنیاد شهید و انقلاب اسلامی استان زنجان یاد آور شد: طرح تجلیل و سپاسگزاری از خانوادههای شهدا، آذینبندی قبور شهدا و نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی و برگزاری مسابقات قرآن کریم در رشتههای مختلف، برگزاری نمایشگاه موضوعی دهه فجر، طرح پایش سلامت ایثارگران و خانوادههای آنان از برنامههای دهه فجر است.
کاظمی تصریح کرد: دهه فجر ایام خوبی است تا جوانان با رشادتها و دلیریها رزمندگان آشنا شوند.
وی بر لزوم مردمی برگزار شدن برنامههای دهه فجر در استان تأکید کرد و افزود: باید برنامهها طوری تدوین شود که جوانان در این مراسمها حضور فعالی داشته باشند.
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