پیکر مطهر شهید مدافع حرم وارد کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید غلام رضا لنگری زاده که در راه دفاع از حرم حضرت زینب (ص) به مقام رفیع شهادت نائل آمد ظهر امروز وارد کرمان شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان، تنی چند از مسئولان استانی و مردم شهید پرور استان کرمان در مراسم استقبال از این شهید گرانقدر حضور داشتند.

مراسم وداع با پیکر شهید لنگری زاده امروز بعداز نماز مغرب و عشاء در مصلی امام علی (ع) شهر کرمان برگزار می شود.

همچنین مراسم تشییع این شهید مدافع حرم فردا (چهارشنبه) ساعت هشت از محل ساخت گنبد جدید حرم امام حسین (ع) واقع در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تا چهارراه کاظمی با حضور پرشور مردم متدین کرمان برگزار می شود.

مراسم تدفین شهید لنگری زاده ۱۰ بهمن ماه در گلزار شهدای شهر کرمان برگزار می شود.

شهید لنگری زاده پنجم بهمن ماه امسال در منطقه صالحیه سوریه به شهادت رسید.