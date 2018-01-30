باند سارقان حرفه ای در تربت جام متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هوشنگ کیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارش وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن خصوصی در شهر صالح آباد باعث شد تا موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری صالح آباد پس از بررسی دقیق سرقت ها و آثار به جامانده تحقیقات میدانی گسترده را شروع و به فردی سابقه دار مظنون شدند.

کیانی تصریح کرد: ماموران این فرماندهی پس از جمع آوری ادله کافی متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام عنوان کرد: متهم در چندین مرحله بازجوئی های علمی پلیس ۶ همدستش را معرفی که و ماموران این فرماندهی آنان را در عملیات های مجزا دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: در تحقیقات تکمیلی متهمان به ۱۸ فقره سرقت منزل و سرقت از اماکن خصوص و مغازه ها در سطح شهر صالح آباد اعتراف کردند.

کیانی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.