۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد؛

لزوم استفاده از ظرفیت مجازات های جایگزین حبس

مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به سیاست های کلان دستگاه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و تأکید بر اصلاح مجرمان اظهار کرد: حبس زدایی باید به عنوان راهبردی ویژه در مجموعه قضایی خراسان رضوی، مورد اهتمام قضات استان قرار گیرد.

وی اصلاح مجرمان را از دیگر اهداف مجازات های جایگزین حبس دانست و افزود: مجازات های جایگزین حبس از آسیب های مجازات حبس از جمله دوری از محیط خانواده و دشوار بودن امکان بازپروری مجرمان جلوگیری کرده و از وارد آمدن آسیب های اجتماعی به خانواده زندانیان نیز می کاهد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره به صدور برخی آراء صادره از ناحیه قضات دادگستری خراسان رضوی و صدور مجازات های جایگزین حبس مانند خدمت رایگان در شهرداری، دامپزشکی، کمیته امداد، اداره اوقاف، بهزیستی ابراز کرد: قضات تا حد امکان باید از موارد جایگزین استفاده کرده و از صدور موارد حبس جز در موارد ضروری خودداری کنند.

وی با تأکید بر پیشگامی دادگستری خراسان رضوی در استفاده از مجازات های جایگزین حبس گفت: با ایجاد مؤسسه تعویق، تعلیق مراقبتی و میانجیگری، گامی مؤثر برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعمال مجازات حبس و معرفی محکومان به مجازات های جایگزین به دستگاه های پذیرنده و نظارت بر اجرای صحیح این مجازات ها برداشته شده است.

