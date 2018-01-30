انس دانش آموزان با نماز و قرآن آینده کشور را بیمه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه ضمن اقامه نماز ظهر و عصر در مدرسه نمونه دولتی پسرانه جواد الائمه، اظهار داشت: آنچه که به کشور اقتدار و استقلال واقعی می دهد ایمان مردم آن کشور است چرا که تاریخ نشان داده است قدرتهای بزرگ جهان که از این مسئله غافل شده اند محکوم به سقوط و شکست شده اند.

وی افزود: امام خمینی (ره) تنها سرمایه ای که داشت همین نماز و قرآن بود که توانست شرق و غرب را در مقابل خود خاضع کند و در آن زمان وقتی که از رییس جمهور وقت آمریکا کارتر پرسیدند که آیا دور دوم دوباره رییس جمهور خواهد شد یا خیر جواب داد که همه مقدرات من به اتاق دو در سه جماران بستگی دارد که اگر دستور آزادی گروگانها را ندهد رای نخواهد آورد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امروز همه مسولیت داریم که این قدرت را که برگفته از نماز و قرآن است را حفظ کنیم و بتوانیم دانش آموزان را که سرمایه های اصلی و واقعی کشور هستند را مانوس با نماز تربیت کنیم.