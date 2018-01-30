نقدی بر تئاتر «آبی مایل به صورتی»

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست «نقد صحنه» با حضور ساناز بیان، عاطفه رضوی، نسیم ادبی، آناهیتا اقبال نژاد، بهنام شرفی، رضا مهدی زاده، رسول نظر زاده و بهزاد صدیقی و با همکاری موسسه افرامانا در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

تئاتر «آبی مایل به صورتی» نوشته و کارگردانی ساناز بیان ساعت ۱۷ روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۶ در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران نقد و ‌بررسی می شود.

در این نشست رسول نظرزاده منتقد تئاتر و بهزاد صدیقی دبیر سلسله نشست های نقد صحنه، ساناز بیان نویسنده و کارگردان تئاتر، رضا مهدی زاده طراح صحنه به همراه عاطفه رضوی، نسیم ادبی، آناهیتا اقبال نژاد، بهنام شرفی بازیگران و نسرین ریاحی پور پژوهشگر انسان شناسی درباره این اثر گفتگو خواهند کرد.

تئاتر «آبی مایل به صورتی» که از ۶ آذرماه ماه ۹۶ به روی صحنه رفته، تا ۲۳ بهمن ماه سال جاری در تماشاخانه پالیز با بازی عاطفه رضوی، آناهیتا اقبال نژاد، نسیم ادبی، بهنام شرفی، محمد هادی عطایی، امین میری، ملیکا پارسا، امید سلیمی و گیتی قاسمی اجرا می شود. در خلاصه داستان این نمایش آمده­ است: «اگه خوب خوبش رو بخوای... خود کلمه های زن و مرد چیزی بیشتر از یه توهم نیستن. هیچ مردی صد درصد مرد نیست و هیچ زنی هم صد درصد زن نیست که اگه این جوری بود همه مون تبدیل می شدیم به یه مشت هیولا ...»

سلسله نشست های «نقد صحنه» توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه افرا مانا با هدف نقد و بررسی نمایش های در حال اجرای تهران، هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یادشده به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن استاد ذوالفقاری مراجعه کنند.