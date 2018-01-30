کاهش ۱۸ درصدی جرائم خشن در همدان/ناآگاهی دلیل ۶۰ درصد جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در همدان، با تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار داشت: امسال در حوزه طرح‌های اجرایی و عملیاتی بیش از دو هزار فقره طرح در استان اجراشده و ۴۶۰ هزار تماس تلفنی شهروندان با پلیس ۱۱۰ به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از ۴۶۰ هزار تماس ثبت‌شده شهروندان، ۲۴۵ هزار تماس عملیاتی شده و ۸ درصد افزایش طرح‌های حضور در صحنه و عملیات نیز طی ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.

فرمانده انتظامی استان‌همدان با اشاره به مشارکت مردم در امر پیشگیری و امنیت، گفت: ۵ هزار نفر در قالب نگهبان محله، شبگرد و سرایدار به‌منظور پیشگیری و سهیم شدن مردم در امنیت، توسط پلیس پیشگیری ساماندهی شده است.

کامرانی صالح خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد از جرائم ناشی از ناآگاهی مردم است که باید در این امر آموزش‌های لازم صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه ۶۵ هزار فقره پرونده قضایی در کلانتری و پاسگاه‌های استان تکمیل‌شده است، بیان کرد: ۵۶۹ هزار برگ، ابلاغ اوراق قضایی نیز طی این مدت در سطح استان ارائه‌شده است.

فرمانده انتظامی استان‌همدان عنوان کرد: در برخورد با اراذل‌واوباش که یکی از موضوعات قابل‌توجه و خط قرمز پلیس است نیز تعدادی از اراذل‌واوباش در استان دستگیر و تعدادی از سابقه‌داران نیز زندانی شدند.

کامرانی صالح با اشاره به کشف و ضبط غریب به ۵.۵ تن انواع مواد مخدر طی عملیات‌های مختلف در استان در بحث مبارزه با مواد مخدر، گفت: طی سه هفته گذشته در دو مرحله بیش از ۳۰ کیلوگرم هروئین و ۸۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک با استان‌های کرمانشاه و فارس کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان‌همدان یادآور شد: به دنبال اجرای طرح‌های متعدد تاکنون ۷۷ باند در حوزه توزیع و ترانزیت مواد مخدر شناسایی و متلاشی شد.

بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان بوده است

کامرانی صالح با اشاره به فعالیت پلیس فتا بیان کرد: در حوزه پلیس فتا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز ۳۰۰ فقره پرونده تشکیل و ۱۹۰ نفر مجرم با فعالیت در قالب مزاحمت و اخاذی در این حوزه شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در بحث پلیس آگاهی نیز طی ۱۰ ماه گذشته ۳۰ باند سارق متلاشی شد که اقدام به سرقت از منازل، مغازه، داخل خودرو و موتورسیکلت می‌کردند. خوشبختانه ۱۸درصد جرائم خشن و سرقت عنف طی مدت مشابه کاهش داشته و در جرائم خرد مقداری افزایش گزارش‌شده است.

فرماندهی انتظامی استان همدان با اشاره به اقدامات در حوزه کشف کالای قاچاق و مبارزه با ورود و توزیع کالای قاچاق، بیان کرد: ۲۴۳ عملیات در این راستا انجام، ۱۳۰ باند متلاشی و چهار هزار نفر فعال در این خصوص شناسایی شدند.

کامرانی صالح خاطرنشان کرد: ۸۸ فقره پرونده بالای صد میلیون تومان در جابجایی کالای قاچاق تشکیل شد که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده بوده است.

وی بابیان اینکه در حوزه پلیس‌راه و راهور درمجموع پنج درصد کاهش تصادفات فوتی در بخش‌های مختلف طی ۱۰ ماه گزارش‌شده است، بیان کرد: باوجود افزایش ۱۰ درصدی ترددها در محورهای مواصلاتی با حضور، پیگیری‌ها و اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز، کاهش ۱۰ درصدی تصادفات فوتی درون‌شهری را شاهد بودیم.

مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن سال جاری خود را معرفی کنند تمام غیبت‌های آن‌ها بخشیده می‌شود

کامرانی صالح با اشاره به اقدامات در حوزه ۱۹۷، گفت: یک هفته در میان ارتباط مردمی به‌صورت چهره به چهره برقرار است و یک هزار و ۴۰۰ نفر از شهروندان حضور یافته و به‌صورت میدانی مشکلات مطرح شد.

فرماندهی انتظامی استان همدان عنوان کرد: تماس‌های ثبت‌شده در تلفن گویا ۱۹۷ را ۳۱ هزار تماس بوده که تماس‌ها در قالب پیشنهادات، انتقادات، شکواییه‌ها و تشویق و قدردانی‌ها بوده است؛ ۲۵ درصد افزایش تماس‌های تشویقی و تقدیر از پلیس توسط شهروندان بوده است.

وی با اشاره به اقدامات در حوزه معاونت وظیفه عمومی، گفت: بیش از ۱۰ هزار معافیت تحصیلی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اعزام مشمولین نیز هفت هزار نفر جذب و به مراکز آموزشی اعزام شدند.

کامرانی صالح افزود: همچنین خبر خوب اینکه مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن سال جاری خود را معرفی کنند تمام غیبت‌های آن‌ها بخشیده می‌شود.

شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی گل و دستمال در همدان

وی با اشاره به شیوع مواد مخدر صنعتی گفت: گل و دستمال با تخریب بالا از مواد صنعتی است که دسترسی و نوع استفاده از آن نیز بسیار سهل و آسان بوده که اثر تخریبی دستمال، ۱۰۰ تا ۸۰۰ برابر از حشیش قوی‌تر است.

فرمانده انتظامی استان‌همدان خاطرنشان کرد: از طریق فضای مجازی، مواد مخدر بسیار سهل از این طریق تهیه و توزیع می‌شود؛ آنچه می‌تواند نجات‌دهنده باشد آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی است.

کامرانی صالح در مورد تعداد دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در همدان گفت: بیش از ۹۷ درصد اغتشاشات در قالب مطالبه اقتصادی بود و در پشت‌صحنه تنها دو تا سه درصد بودند که از قبل برنامه‌ریزی داشتند، نقشه دشمنان بود که موج‌سواری کردند.

وی افزود: تقریباً تمام دستگیرشدگان آزاد شدند و عوامل اصلی باقی ماندند که آمار دقیق در اختیار دستگاه قضاست؛ حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر دستگیرشده به مرور آزاد شدند که فریب‌خوردگان بودند.

فرمانده انتظامی استان‌همدان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص فعالیت پلیس افتخاری و طرح امنیت محله محور بیان کرد: تعدادی در قالب پلیس افتخاری در مرکز استان و شهرستان‌ها همکاری می‌کنند که همکاری آن‌ها بیشتر در حوزه اطلاع‌رسانی است.

کامرانی صالح یادآور شد: معتمدین محلات، بسیج و پایگاه بسیج در این طرح حضور دارند که سپاه برنامه‌ریزی برای امنیت محله محوری داشته و هماهنگی‌های اولیه برای همکاری در این خصوص انجام‌شده است.