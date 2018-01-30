بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش تعاونی های مرزنشینان

به گزارش خبرگزاری مهر،خلیل قاسمی ،در چهارمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان هرمزگان اظهار کرد: بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی استان، به مناسبت دهه فجرتعاونیهای مرزنشینان اگر در بهمنماه اصل بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند، از بخشودگی صددرصدی جرائم قابلبخشش بدهی مالیاتی برخوردارمیشوند.
وی با بیان اینکه تعاونیهای مرزنشینان استان مجموعاً بیش از شش میلیارد تومان بدهی و جریمه مالیاتی دارند، افزود: سامانه ثبتنام و صدور کارت مرزنشینی بازگشایی شده و مرزنشینان میتوانند تا پایان سال در این سامانه ثبتنام کنند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان اضافه کرد: هماکنون ۳۱تعاونی مرزنشینان در استان فعال هستند که از ابتدای سال ۷۱۸ هزار دلارصادرات و ۱۶۰ هزار دلار واردات داشتهاند که البته این میزان صادرات وواردات را فقط یک تعاونی داشته است و دیگر تعاونیها فعالیت چندانی نداشتهاند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز در این نشست عنوان کرد: تعاونیهای مرزنشینان نیمه فعال استان باید از سوی مسئولان مربوطه ساماندهی و فعال شوند.
بهروز اکرمی با اشاره به اینکه استان هرمزگان نزدیکترین بنادر به کشورقطر را دارد و تعاونیهای مرزنشینان استان باید سهم خود از صادرات به قطررا افزایش دهند، تصریح کرد: از سهمیه ۶۵ میلیون دلاری مبادلات مرزی استان هرمزگان فقط ۱۶۰ هزار دلار تحقق یافته که بسیار رقم کمی است و باید تلاش شود این رقم افزایش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد:در استان بیش از ۳۲۱ هزار نفر عضو تعاونیهای مرزنشینان هستند که از ۵۳تعاونی مرزنشینی استان ۲۲ تعاونی غیرفعال و راکد هستند.
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