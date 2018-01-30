علت بالا بودن آمار سل و مالاریا در ایران/ پیشنهاد وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی گفت: ایران بر اساس آمار در کنترل مالاریا و سل بسیار موفق بوده و این در حالی است که درصد بسیار بالایی از آمار فعلی ما در این زمینه مربوط به بیماران کشورهای افغانستان و پاکستان است که وارد ایران می شوند.

وی افزود: ایران شناسایی، تشخیص و درمان این عزیزان را رایگان انجام می دهد و به خاطر همین موضوع در مناطقی مثل سیستان و هرمزگان مجبور شده ایم بیمارستان ها را توسعه بدهیم و بخش های مربوطه را ایجاد کنیم.

رئیسی گفت: پیشنهاد مشخص من این است که در «امرو» پروژه های مشترک بین این سه کشور تعریف کنیم و وظایف مشترکی داشته باشیم و هر کشوری سهم خود را ایفا کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: برنامه اصلی ما در ۴ سال آینده تکمیل شبکه بهداشت و درمان در سطح شهر است. یکی از استراتژی های ما برای انجام این کار جلب مشارکت مردم و واگذاری برخی از خدمات به بخش خصوصی است. یکی از برنامه های اصلی اصلاح نظام پرداخت است و در این راستا به سمت ارائه خدمات فعال می رویم.

وی افزود: برنامه اصلی دیگر ما بعد از اضافه شدن واکسن پنتاوالان به برنامه واکسیناسیون کشوری، ورود دو واکسن دیگر روتاویروس و پنوموکوک به این برنامه است. که می بایست تکنولوژی ساختش را برای تولید در داخل، وارد کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۴ درصد بار بیماری های ایران غیرواگیر است و به همین نسبت بیماری قلبی و عروقی رتبه اول مرگ ها را دارد.

رئیسی گفت: الان هیچ جمعیت بالای ۷۰۰ نفر در کشور نداریم که خانه بهداشت نداشته باشند. تقریبا به ازای هر ۵ هزار نفر یک مرکز بهداشت داریم که به تناسب ۳ تا ۴ خانه بهداشت تحت پوشش دارد و به ازای هر ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر یک مرکز بهداشت شبانه روزی داریم.

وی افزود: فاز دوم کار ما در تحول سلامت گسترش شبکه به شهرهاست چون در روستا سیستم کامل بود. هم اکنون به ازاء هر ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر یک مرکز جامع و به ازاء هر ۱۲۵۰۰ نفر یک پایگاه سلامت در شهرها داریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: اتفاق جدید اجرای برنامه NCD است. در طراحی سطح شهر دو کارشناس تغذیه و بهداشت روان به مراکز اضافه شده اند. اتفاق درخشان دیگر در ۴ سال گذشته توجه به پیشگیری در حوزه دندانپزشکی است. حدود ۴ هزار و ۱۰۰ واحد دندانپزشکی در روستا و شهر تجهیز و نوسازی کرده ایم و هم اکنون ۱۱۰۰ دندانپزشک در روستا و ۱۲۰۰ در شهرها داریم.

رئیسی با اشاره به اینکه برای افراد زیر ۱۴ سال و مادران باردار و شیرده که گروه هدف دندانپزشکی هستند، شاخص پوسیدگی دندان ۲.۱ بوده که در این چند سال به ۱.۸۴ رسیده است، افزود: همه دانش آموزان مقطع ابتدایی در دو نوبت وارنیش فلوراید سالانه دریافت می کنند.

وی با بیان این که در برنامه ایراپن بیماری های غیرواگیر همچون قلب و عروق، آسم و دیابت و سه سرطان قابل پیشگیری را پایش می کنیم، افزود: برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و ارتباط سطوح یک و دو سه هم در حال اجرای برنامه هستیم.

رئیسی در پایان اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما در این دوره تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است چرا که ما در حال حاضر تنها قسمتی از پرونده الکترونیک سلامت که شامل ثبت و ارائه خدمت در سامانه سیب است را اجرا کرده ایم و تا تکمیل پرونده الکترونیک راه جدی و شاید طولانی در پیش داشته باشیم.