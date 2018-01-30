خرید تضمینی ۲۰ هزار تن ذرت در بورس کالای کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، عبدالرضا تقی زاده با بیان اینکه از ابتدای خرید تضمینی ذرت دانهای در هرمزگان تاکنون حدود ۲۰ هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شده است، اظهار کرد: پیشبینی میشود تا پایان زمان خرید تضمینی در اواخر بهمن ۲۵ هزار تن ذرت از کشاورزان خریداری شود.
وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی ذرت از اوایل دیماه امسال در هرمزگان آغاز شده است، افزود: این محصول برای دومین سال است که بهصورت عرضه در بورس کالای کشاورزی تضمینی خریداری میشود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام هرمزگان اضافه کرد: در این روش از زمان تحویل محصول در مراکز خرید در مدت هفت روز کاری ۸۵ تا ۹۰ درصد پول کشاورزان پرداخت و مابهالتفاوت آن تا یک ماه بعد پرداخت میشود.
تقی زاده با بیان اینکه امسال قیمت خرید تضمینی ذرت با رطوبت ۱۴ درصد هزار و ۵۰ تومان است، تصریح کرد: امسال شش مرکز خرید در مناطق شمیل و فارغان شهرستان حاجیآباد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه محصول خریداری شده علاوه بر تأمین نیاز استان به استانهای خراسان جنوبی، اصفهان و البرز فرستاده میشود، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۴ هزار تن ذرت از کشاورزان خریداری شد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این خصوص بیان کرد: از ابتدای فصل برداشت ذرت در استان تاکنون ۲۲ هزار تن محصول برداشت شده است.
رضا امیری زاده با اشاره به اینکه پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت که اواسط بهمن است حدود ۲۵ هزار تن ذرت برداشت شود، افزود: سطح زیر کشت ذرت در هرمزگان ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار بوده و شهرستان حاجیآباد و رودان از مناطق مهم تولید ذرت در استان هستند.
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