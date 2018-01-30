فعالان موسیقی برای شیوه نامه جشنواره فجر پیشنهاد دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای از تمامی فعالان عرصه موسیقی در تمام زمینه ها درخواست کرد تا پیشنهاد و نظر خود را درباره شیوه نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر ارایه دهند.

در متن این اطلاعیه آمده است: «با احترام بدین وسیله از تمامی افراد حقیقی و حقوقی، هنرمندان، متخصصان و فعالان عرصه موسیقی کشور دعوت می شود؛ با عنایت به این که تدوین و تصویب شیوه نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر مراحل نهایی خود را سپری می کند هرگونه پیشنهاد و نظر کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ٩٦/١١/٢٥ کتباً به این دفتر، ارسال نمایند.»

صدور این اطلاعیه در حالی است که در روزهای پیش از برگزاری جشنواره موسیقی فجر، موضوع شیوه نامه برگزاری این رویداد هنری یکی پرچالش ترین و حاشیه دار ترین مباحث مطرح شده از سوی هنرمندان و منتقدان جشنواره بود.