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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

اطلاعیه دفتر موسیقی وزارت ارشاد

فعالان موسیقی برای شیوه نامه جشنواره فجر پیشنهاد دهند

فعالان موسیقی برای شیوه نامه جشنواره فجر پیشنهاد دهند

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تمامی فعالان عرصه موسیقی در تمام زمینه ها درخواست کرد تا نظرات خود را درباره شیوه نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر ارایه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای از تمامی فعالان عرصه موسیقی در تمام زمینه ها درخواست کرد تا پیشنهاد و نظر خود را درباره شیوه نامه برگزاری جشنواره موسیقی فجر ارایه دهند.

در متن این اطلاعیه آمده است: «با احترام بدین وسیله از تمامی افراد حقیقی و حقوقی، هنرمندان، متخصصان و فعالان عرصه  موسیقی کشور دعوت می شود؛ با عنایت به این که تدوین و تصویب شیوه نامه  برگزاری جشنواره موسیقی فجر مراحل نهایی خود را سپری می کند هرگونه پیشنهاد و نظر کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخ ٩٦/١١/٢٥ کتباً به این دفتر، ارسال نمایند.»

صدور این اطلاعیه در حالی است که در روزهای پیش از برگزاری جشنواره موسیقی فجر، موضوع شیوه نامه برگزاری این رویداد هنری یکی پرچالش ترین و حاشیه دار ترین مباحث مطرح شده از سوی هنرمندان و منتقدان جشنواره بود.

کد مطلب 4214491
علیرضا سعیدی

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