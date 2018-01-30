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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

در سازمان جوانان هلال احمر؛

مسئول آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد منصوب شد

مسئول آموزش مربیان پیشگیری از اعتیاد منصوب شد

مسئول هماهنگی و اجرای برنامه آموزش و تربیت مربیان پیشگیری از اعتیاد در طرح ملی پیمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران در حکمی دکتر فرزاد کریمیان طهرانی معاون امور جوانان هلال احمر استان آذربایجان شرقی را به عنوان مسئول هماهنگی و اجرای برنامه آموزش و تربیت مربیان پیشگیری از اعتیاد در طرح ملی پیمان منصوب کرد.

این انتصاب در اجرای بند ۶ تفاهم نامه مشترک بین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت هلال احمر انجام شد.

طرح ملی پیمان یا همان پیشگیری موثر از اعتیاد در راستای تامین نشاط اجتماعی جوانان توسط سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری اجرا می شود.

کد مطلب 4214492
حبیب احسنی پور

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