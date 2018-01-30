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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد شد

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد شد

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب مجوز موافقت اصولی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به استناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاسیس «مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان» موافقت اصولی بعمل آمد.

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. این واحد از سال ۱۳۹۳ بطور رسمی شروع به کار کرده است. 

در این راستا کارگاه هایی در زمینه تحقیقات آموزشی، و هدایت و اجرای پژوهش های آموزشی جهت شناسایی و حل مشکلات آموزشی، برگزاری ژورنال کلابهای مرتبط با آموزش، برگزاری پانل های تخصصی آموزش پزشکی و ارایه مشاوره پژوهشی و آموزشی و ترجمه و تدوین کتب تخصصی آموزشی علوم پزشکی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

کد مطلب 4214493

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