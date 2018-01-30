مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به استناد رای صادره در دویست و شصت و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاسیس «مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان» موافقت اصولی بعمل آمد.

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. این واحد از سال ۱۳۹۳ بطور رسمی شروع به کار کرده است.

در این راستا کارگاه هایی در زمینه تحقیقات آموزشی، و هدایت و اجرای پژوهش های آموزشی جهت شناسایی و حل مشکلات آموزشی، برگزاری ژورنال کلابهای مرتبط با آموزش، برگزاری پانل های تخصصی آموزش پزشکی و ارایه مشاوره پژوهشی و آموزشی و ترجمه و تدوین کتب تخصصی آموزشی علوم پزشکی را در برنامه کاری خود قرار داده است.