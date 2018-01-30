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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۸

مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر:

برگزاری دوره های مهارت آموزی در دانشگاه های استان بوشهر

برگزاری دوره های مهارت آموزی در دانشگاه های استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهرگفت: سعی شده با امضای تفاهم نامه های مختلف با دانشگاه های استان زمینه افزایش مهارت مورد نیاز بازار را در بین دانشجویان فرآهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی ظهر سه شنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، اظهار داشت: همکاری و تعامل دانشگاه و فنی و حرفه ای میتواند نیروهای انسانی را به موتور محرک توسعه جامعه تبدیل کنند.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر،افزود: با امضای این تفاهم نامه برنامه های مختلفی در راستای افزایش سطح مهارت و همچنین توانمند سازی دانشجویان متناسب با نیاز بازار کار انجام می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان همزمان با تحصیل به مهارت آموزی در زمینه های مختلف کارآفرینی، اقتصاد و مدیریتی می پردازند.

کازرونی بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در مواردی مانند طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی شایستگی و شغلی مورد نیاز دانشجویان دانشگاه، برگزاری همایش‌های علمی و پروژه‌های عملی پایان تحصیلی دانشجویان، اجرای واحدهای کارورزی و کارآموزی دانشجویان دانشگاه و هماهنگی برای شرکت دانشجویان در مسابقات ملی مهارت و همکاری برای تدوین استاندارد های آموزشی با این دانشگاه همکاری میکند.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این تفاهم نامه نیازهای مهارتی دانش آموزان توسط دانشگاه انجام می شود و اداره کل فنی و حرفه ای با اعزام استاد برای برگزاری دوره ها اخذ گواهینامه اقدام می کند.

کد مطلب 4214494

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