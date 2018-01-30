برگزاری دوره های مهارت آموزی در دانشگاه های استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی ظهر سه شنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، اظهار داشت: همکاری و تعامل دانشگاه و فنی و حرفه ای میتواند نیروهای انسانی را به موتور محرک توسعه جامعه تبدیل کنند.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر،افزود: با امضای این تفاهم نامه برنامه های مختلفی در راستای افزایش سطح مهارت و همچنین توانمند سازی دانشجویان متناسب با نیاز بازار کار انجام می شود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان همزمان با تحصیل به مهارت آموزی در زمینه های مختلف کارآفرینی، اقتصاد و مدیریتی می پردازند.

کازرونی بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر در مواردی مانند طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی شایستگی و شغلی مورد نیاز دانشجویان دانشگاه، برگزاری همایش‌های علمی و پروژه‌های عملی پایان تحصیلی دانشجویان، اجرای واحدهای کارورزی و کارآموزی دانشجویان دانشگاه و هماهنگی برای شرکت دانشجویان در مسابقات ملی مهارت و همکاری برای تدوین استاندارد های آموزشی با این دانشگاه همکاری میکند.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این تفاهم نامه نیازهای مهارتی دانش آموزان توسط دانشگاه انجام می شود و اداره کل فنی و حرفه ای با اعزام استاد برای برگزاری دوره ها اخذ گواهینامه اقدام می کند.