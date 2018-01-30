تداوم راه شهدا حرکت در مسیر اقتدار و اعتلای نظام مقدس اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مظفری نژاد در مراسم تشییع پیکر شهید تکاور «امیر باصره» در ناوگان شمال بر حرکت کردن در راه اقتدار نظام اسلامی تاکید و خاطر نشان کرد: تداوم راه شهدا، حرکت در مسیر اعتلای نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه هر انسان حیاتی و مرگی دارد، اظهار کرد: زندگی شهدا براساس آیات قرانی با حیات انسان های معمولی تفاوت داشته و آنها بعداز شهادت نیز زندگی جاویدان دارند.

رئیس اداره عقیدتی و سیاسی نداجا با اشاره به انواع مختلف دفاع از وطن و اسلام، گفت: در برهه های زمانی مختلف این احتمال وجود دارد که گاهی رزمنده در میدان جنگ به شهادت برسد و یا بر حسب وظیفه برای کمک به همنوع و در راه جهاد به خدا به درجه رفیع شهادت نائل شود.

حجت الاسلام مظفری نژاد در ادامه به جایگاه شهید و شهادت در نظام مقدس اسلامی نیز اشاره و تصریح کرد: شهدای که در راه خدا، وطن، اقتدار نظام و نجات جان همنوع از جان گذشتگی می کنند و براساس وعده الهی به چنین جایگاهی دست می یابند.

وی همچنین با اشاره به طرز شهادت شهیدان زارع و باصره نیز اشاره کرد و یادآورشد: حضور همکاران و همرزمان این شهدا نشان دهنده جایگاه این از خودگذشتگی بوده و باید با تحمل این داغ بزرگ در مسیر شهدا حرکت کنید.