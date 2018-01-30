به گزارش خبرنگار مهر، الله نظر اسعدزاده ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: همایش بزرگ عشایر و ایل بهلولی همزمان با ایام دهه فجر در روز سیزدهم بهمن ماه در شهرستان زیرکوه برگزار می‌‎شود.

عضو شورای هماهنگی ایل بهلولی خراسان‌جنوبی بیان کرد: این همایش با محوریت تبیین نقش ایل بزرگ بهلولی در تاریخ ایران اسلامی، بیان همبستگی عشایر با نظام جمهوری اسلامی ایران و آشنایی بیشتر عشایر با یکدیگر برگزار می‌شود.

اسعدزاده با اشاره اینکه عشایر بهلولی ۷۶۳ طائفه،یک هزار و ۲۵۶ تیره و ۷ هزار رده هستند، ادامه داد: در این همایش افراد سرشناس عشایر بهلولی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان‌جنوبی، رضوی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، فارس و لرستان شرکت می‌کنند.

وی افزود: عشایر بدون هیچ چشم داشتی در کنار نیروهای امنیتی کشور در راستای ارتقاء آسایش هم‌وطنان در نقاط مرزی تلاش کرده و هر گونه اطلاعاتی که داشته باشند در اختیار نیروهای امنیتی برای حراست از مرزهای کشور قرار می‌دهند.

عضو شورای هماهنگی ایل بهلولی در خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه عشایر سد محکم نظام در برابر اشرار هستند، گفت: هر اقدامی که در راستای همبستگی و ارتباط تنگاتگ عشایر و مسئولان انجام شود بی شک در پیشرفت اقتصادی و امنیتی کشور تأثیرگذار خواهد بود.

اسعدزاده با اشاره به اینکه عشایر به شجاعت، پایداری و ایمان شناخته شده‌اند، اظهار کرد: عشایر مشکلات زیادی دارند که بخشی از آنان به همت مسئولان و همکاری مرزنشینان رفع شده است اما هنوز مشکلات دیگری وجود دارد.

وی بیان کرد: اگر محصولات تولیدی عشایر به صورت تضمینی خریداری شود زمینه ماندگاری آنان در مناطق مرزی و در نتیجه تأمین امنیت پایدار در مرزهای کشور را فراهم می‌کند.

عضو شورای هماهنگی ایل بهلولی یادآور شد: درخواست ما از مسئولان این است که در شورای عالی عشایر و همچنین در مناصب مرتبط با عشایر از نخبگان این قشر از جامعه استفاده کنند چرا که زمینه تعامل و همکاری بیشتری فراهم می‌شود.