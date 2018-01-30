زندان در نظام اسلامی محلی برای اصلاح شخصیت مجرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های استان کردستان، اکبر جوهری دادستان مرکز استان کردستان در معیت کولیوند قاضی ناظر بر زندان های سطح شهر سنندج و همچنین مدیرکل زندان های استان از زندان مرکزی این شهر بازدید و ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان به مشکلات قضائی آنان نیز رسیدگی کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در این بازدید رسیدگی به مشکلات زندانیان و خانواده های آنان را یکی از دغدغه های مسئولین قضائی استان دانست و گفت: آزادی، یکی از بزرگترین نعمت هایی است که خداوند متعال آن را به بندگان خود عطا فرموده اما متاسفانه برخی از افراد در جامعه به دلیل هنجارشکنی هایی که انجام می دهند موجبات سلب این نعمت از خود را به وجود آورده و روانه زندان می شوند.

جوهری افزود: مجازات حبس یکی از دشوارترین نوع مجازات است که مسئولین قضائی نیز با درک این موضوع و مشکلاتی که به تبع این نوع مجازات دامنگیر خانواده های زندانیان نیز می شود، همواره سعی دارند تا به مناسبت های مختلف، مددجویان را مشمول عفو و یا سایر تخفیفات پیش بینی شده در قانون کنند که این مهم خود حاکی از رافت اسلامی است.

دادستان مرکز استان کردستان با بیان اینکه توجه به حقوق شهروندی مددجویان از ویژگی های بارز زندانبانی اسلامی است بیان کرد: مددجویان در مدت زمانی که در زندان به سر می برند به هیچ وجه به حال خود رها گذاشته نمی شوند بلکه همواره از سوی مسئولین خدوم و دلسوز زندان، اوقات فراغت آنان با استفاده از برنامه و فعالیت های مختلف اصلاحی و تربیتی به بهترین شیوه ممکن مدیریت می شود تا هیچگونه آسیبی متوجه آنان نشود.

شایان ذکر است، که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این دیدار با مرخصی مدت دار، مرخصی منجر به آزادی، اشتغال به کار و آزادی مشروط تعدادی از زندانیان واجد الشرایط موافقت کرد و بررسی پرونده های آنان برای انجام مراحل قانونی به قاضی ناظر بر زندان محول شد.