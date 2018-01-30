رشد ۷۳۰درصدی بودجه تملک دارایی سرمایه ای/نوسازی باید تکان بخورد

زهرا نژاد بهرام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم توجه ویژه به موضوع بافت فرسوده در تهران، اظهار کرد: نوسازی بافت فرسوده مسئله مهمی است که به خصوص پس از زلزله های اخیر، ضرورت ایمن سازی واحدهای مسکونی و نوسازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: هر دوره مدیریتی در شهر بر موضوع خاصی تمرکز دارد که در این دوره، مدیریت جدید شهری و شورای اسلامی شهر تهران موضوع حمل و نقل عمومی با تاکید بر توسعه مترو و نوسازی بافت فرسوده را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه اعضای شورا در مورد اهمیت نوسازی بافت فرسوده اتفاق نظر دارند، گفت: در شورای اسلامی شهر تهران بر روی اینکه جریان نوسازی بافت فرسوده باید تکانی بخورد هم‌نظر هستیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ در بسیاری از بخش‌ها انقباضی است، عنوان کرد: این در حالیست که با توجه به اهمیت موضوع نوسازی بافت فرسوده، بودجه این بخش موقعیت نسبتا خوبی را دارد و به نسبت سایر بخش ها اعتبارات مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه سهم مناطق در بودجه نوسازی بافت فرسوده تقریبا ثابت مانده است، تصریح کرد: بودجه مناطق از بافت فرسوده در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد بود که در سال ۹۷ به ۳۱.۵ میلیارد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: سهم پروژه های سرمایه ای (عمرانی) در سازمان نوسازی در سال ۹۶، ۳۷ میلیارد بوده که در بودجه سال ۹۷، ۲۷۰ میلیارد دیده شده است