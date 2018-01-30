دستگاه ها مکلف به اجرای مصوبات کارگروه احیاء دریاچه ارومیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مکلف به اجرای دقیق و کامل این مصوبات هستند و اگر کسی از این مصوبات تخطی نماید باید پاسخگو باشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برخی گزارش ها درباره فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که در مغایرت با برنامه های احیاء دریاچه ارومیه هستند، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هم در مرحله احداث و هم در مرحله بهره برداری از واحدهای تولیدی باید نظارت داشته باشد تا چنانچه عملکرد واحدهای تولیدی در مناطق غرب کشور که برخلاف مصالح دریاچه ارومیه باشد از ادامه فعالیت آنها جلوگیری گردد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بکارگیری روش های نوین آبیاری که با بیشترین بازدهی و صرفه جویی در منابع آب همراه است، خاطر نشان کرد: لازم است در حوضه دریاچه ارومیه مقرراتی وضع شود تا پس از استفاده از روش های آبیاری نوین، ‌ آب صرفه جویی شده برای توسعه کشت و زراعت و توسعه مصرف مورد استفاده قرار نگیرد.

جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست در تخصیص اعتبارات نگاه ویژه ای به طرح ها و پروژه های مرتبط با احیاء دریاچه ارومیه داشته باشد و حتی المقدور اعتبارات این طرح ها را با اولویت تخیص دهد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به بازدیدهای خود از دریاچه بختگان در استان فارس و برخی تالاب ها نظیر شادگان و گاوخونی افزود: متاسفانه برخی تالاب ها در کشور در حال خشک شدن هستند که لازم است توجه ویژه ای به این تالاب ها داشته باشیم چرا که اهمیت این تالاب ها برای مردم شهرهای اطراف آنها بسیار زیاد است و این تالاب ها در صورت خشک شدن می توانند به کانون های بحران برای جمعیت ساکن در این مناطق تبدیل شوند.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات صورت گرفته برای احیاء این دریاچه ارائه شد.

نماینده دبیرخانه کارگروه ملی دریاچه ارومیه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت بستر دریاچه ارومیه و نتیجه مطالعات پژوهشگاه فضایی ایران ازتغییرات بستر این دریاچه از سال ۹۲ تا ۹۶ ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت پرداخت کل اعتبارات طرح نجات دریاچه و نحوه توزیع این اعتبارات از سال ۹۳ تاکنون پرداخت.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص منابع جدید مالی برای متقاضیان که قبلاً ‌از تسهیلات آبیاری نوین استفاده کرده اند به شرط امکان صرفه جویی و عدم توسعه مصرف و امکان رسیدن آب به دریاچه ارومیه اقدام نماید.

در این نشست همچنین مقرر شد ۶۰ درصد اعتبار مصوب ماده ۱۰ و ۱۲ طرح نجات دریاچه ارومیه درسال ۱۳۹۶ تخصیص و پرداخت گردد.

در ادامه این جلسه تصمیمات دیگری نیز در راستای احیاء دریاچه ارومیه اتخاذ شد و مقرر گردید:

- دبیرخانه کارگروه موضوع اخذ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای احیاء دریاچه ارومیه را با هماهنگی وزارت امور خارجه مورد بررسی کارشناسی قرار دهد و نتیجه را به جلسه آینده ستاد گزارش نماید.

- دبیرخانه کارگروه نسبت به اخذ تسهیلات مالی داخلی برای احیاء دریاچه ارومیه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد با تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه نسبت نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم برای نظارت آنلاین بر روی ایستگاه‌های هیدرومتری شاخص ورودی آب به دریاچه ارومیه جهت ثبت و ضبط مستمر اطلاعات آب ورودی به دریاچه ارومیه تا پایان شهریور ۱۳۹۷ اقدام نماید.

- وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند اجرای تحویل حجمی آب ابتدای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد (با تامین اعتبار لازم از محل طرح نجات دریاچه ارومیه) را از ابتدای دوره آبیاری سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ اجرایی نمایند.

- وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تشکیل کمیته مشترک مدیریت تحویل آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه با همکاری دبیرخانه کارگروه جهت اجرایی نمودن انتقال آب مصوب از این سد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ به دریاچه ارومیه (پیرو بند ۱ مصوبات شماره ۳۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) اقدام نماید.

- دبیرخانه کارگروه مکلف شد با تشکیل کمیته نظارتی انتقال آب زاب جهت پیگیری اجرای دستور شماره ۵۱۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ رئیس محترم جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با عضویت نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو اقدام نموده و گزارشات سه ماهه از وضعیت اجرای پروژه به رئیس کارگروه (پیرو دستورات شماره ۷۷۱۹۱ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ و ۷۹۱۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ معاون اول محترم رئیس‌جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه) ارائه نماید.